Pasquetta a Grottaglie!!! APS Grott’Art e DiscoverArt srls presentano: Un Mago Burlone In Escursione! Abbiamo pensato al modo più bello e divertente per trascorrere con voi questa attesa Pasquetta con gli amici in armonia e allegria.

Vi proponiamo una escursione con paesaggi primaverili e sfondi artistici disegnati dalla natura e dal lavoro dell’uomo, in quello che era un villaggio rupestre medioevale. Vi racconteremo storie ed aneddoti. Godremo insieme di un‘immersione nella natura, dei suoi profumi, dei colori, dei suoni della Primavera.

Ma… ci saranno momenti a sorpresa nei quali un cantastorie ci donerà poesia e la bellezza delle parole …ma non solo! Ci sarà qualcuno che si prenderà gioco di noi con la sua magia…un mago burlone che divertirà i più piccoli e non solo…! Cosa accadrà? Cosa ci racconterà? (con Giuseppe Calamunci Manitta , attore e Gianluca De Robertis, assistente mago burlone)

Programma dell’escursione

Ore 9.15 raduno partecipanti presso pineta Paparazio a Grottaglie.

Ore 9.30 briefing e inizio escursione

Ore 12.30 fine escursione saluti e foto di gruppo

Facoltativo: Ore 13.00 Pic-nic con colazione a sacco presso area gestita dall’organizzazione. Costi escursione: adulti 15€ e ridotto (per bambini dai 3 ai 12 anni) 10€ Ingresso area Pic-nic 5€ (l’ingresso comprende giochi organizzati e laboratori)

Per info e prenotazione obbligatoria chiamare i seguenti numeri: Maria De Marco 3423125196 / Annalisa Pinto 3480917377 Guide ambientali Escursionistiche Aigae grottart@gmail.com

Avvisi utili

Per partecipare all’escursione è necessario essere in buone condizioni fisiche, non sono ammessi animali da compagnia. È necessario indossare abbigliamento da trekking o sportivo: pantaloni lunghi e caviglie coperte, zaino in spalla (corredato di acqua, spuntino, antipuntura per insetti, antistaminico (se allergici), igienizzante per le mani.

Durata escursione circa 3 ore, pause comprese. Percorrenza 4 km totali. Difficoltà MEDIA T. E. (turistico Escursionistica)