Unica data in Puglia dell‘ultimo Tour di Omar Pedrini, che torna in tour per un ultimo concerto speciale, dedicato al decimo anniversario del suo album “Che ci vado a fare a Londra”.

Il musicista approderà in Puglia il 27 gennaio (unica data nella regione) con “Omar Pedrini 35 – dai Timoria ad oggi, googdbye rock’n’rol”. Il concerto si terrà al Jibò disco club di San Giorgio Ionico.

Sarà l’ultima occasione per ascoltare i brani di maggior successo prima che l’artista attui un cambiamento. Ecco l’annuncio postato dall’artista sui canali social