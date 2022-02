A Grottaglie, Domenica 13 Febbraio, si terrà la 2ª fase dei Campionati regionali di Società di Corsa Campestre, dopo il primo appuntamento tenutosi a Palo del Colle lo scorso 30 gennaio.

La manifestazione inoltre sarà valida quale terza tappa del trofeo “Cross in Puglia 2022”. L’evento è organizzato dall’A.S.D. Atletica Grottaglie in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL Puglia ed il patrocinio della Città di Grottaglie. Esso si terrà all’interno dello scenario unico offerto dalle Cave di Fantiano.

La competizione è alla sua 7a edizione e vanta 631 iscritti nelle varie categorie: si tratta di un dato mai prima d’ora registrato in Puglia. Il raduno di giuria e concorrenti è fissato per le ore 9. La prima gara avrà inizio alle ore 09.20 con la partenza degli atleti di categoria Senior e Promesse uomini improntata sulla distanza dei 10 chilometri, a cui farà seguito quella riservata a Junior M, Promesse e Senior F. Alle 10.30 avverrà il raduno per le gare giovanili che si protrarranno fino alle ore 13.15 con la partenza delle gare per Esordienti.

Seguiranno le premiazioni dei vincitori. Annunciata la presenza del presidente Fidal Puglia Giacomo Leone, della Fidal Taranto Luciano Ciussi e quella del delegato provinciale del Coni Michelangelo Giusti. L’ingresso al pubblico è consentito dalle ore 08.30. Si rammenta che per le nuove misure di prevenzione della diffusione del covid-19, il pubblico potrà accedere solo tramite green pass e munito di mascherina.

La manifestazione, oltre al valore intrinseco, sarà un’occasione per trascorrere una giornata alternativa a stretto contatto con la natura, fondendo la riscoperta di un luogo storico e punto di interesse naturalistico con il benessere e il divertimento fornito dalla competizione sportiva. Infatti l’A.S.D. Atletica Grottaglie è impegnata da anni nella diffusione della cultura dello sport specialmente tra i giovani, e proprio per questo è in atto altresì una collaborazione, all’interno della programmazione PCTO, con l’IIS Don Milani Pertini di Grottaglie.