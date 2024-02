Il 9 e 10 febbraio nel Centro San Gaetano in Città vecchia a Taranto due giorni di incontri e confronto sul tema dell’abitare collaborativo e sociale, organizzati e promossi da

Homers, brand di Homes4All – società benefit B Corp torinese – esperta di cohousing e

rigenerazione urbana e SouX, la scuola di architettura per bambini di Farm Cultural Park.

Entrambe le realtà sono partner del progetto l’Isola che Accoglie, che vede capofila

l’associazione Symbolum nel ridare vita al Centro san Gaetano, in un progetto di

riqualificazione sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, che lo sta trasformando in

un hub sociale, riferimento per la comunità residente.

Nelle giornate di discussione, esperti e professionisti di vari ambiti disciplinari saranno

chiamati a condividere le loro conoscenze e buone pratiche.

La prima giornata, venerdì 9 febbraio, coordinata da Homers, si svolgerà in un’unica

sessione pomeridiana divisa in tre parti: un primo momento di racconto del progetto

“L’isola che accoglie” attraverso la testimonianza di alcuni partner; un secondo momento

di inquadramento rispetto alla ‘questione casa’ in cui saranno presentate alcune

sperimentazioni di abitare collaborativo e rigenerazione urbana; a chiusura un tavolo di

confronto tra gli stakeholder per avviare una mappatura-riflessione del patrimonio

immobiliare disponibile e delle risorse, a volte nascoste, da valorizzare.

La tavola rotonda vuole essere il primo momento di lavoro per la costruzione di questa mappatura collaborativa e per la definizione di strumenti e strategie utili per la riconversione del patrimonio immobiliare sfitto, non a norma o occupato, in soluzioni abitative sociali ‘legalizzate’. Grazie al contributo dei partecipanti si vogliono indagare gli spazi di interferenza e mediazione fra gli attori stessi, così da permettere a gruppi differenti, divisi da obiettivi ed interessi diversi, di lavorare insieme.

La seconda giornata, da mattina a tardo pomeriggio, sarà dedicata ai processi educativi

che vedono i bambini protagonisti dei cambiamenti urbani. Sono previste due sessioni

entrambe caratterizzate da laboratori: al mattino si terrà il consueto incontro del sabato

organizzato da SOUx Taranto Scuola di Architettura per Bambini, dedicato alla

realizzazione di un allestimento per gli spazi del Centro San Gaetano, hub del progetto

Isola che Accoglie. La sessione pomeridiana prevede presentazioni, tavoli di lavoro per lo

sviluppo e la condivisione di proposte rivolte ai bambini, con la partecipazione attiva di

stakeholder, partner di progetto, scuole del territorio, esperti del territorio e di vari ambiti,

cittadini, gestori di spazi culturali, imprenditori. Nei tavoli si individueranno tematiche da

affrontare, possibili alleanze e scenari per le future attività della scuola di architettura.

Tutte le attività vedono al centro i bambini e le attività educative a loro destinate, che