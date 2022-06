Tarantinìdion APS organizza: “Taranto e la sua magia: masciàre, streghe, fantasmi, credenze e … musica popolare“, venerdì 24 giugno alle ore 18.30, start ore 19:00.

Una passeggiata serale tra i suggestivi vicoli del centro storico di Taranto accompagnata dalla musica tradizionale tarantina, passi di pizzica pizzica, storie, racconti, leggende tra le più singolari della Città di Taranto. Le pratiche magiche del popolo tarantino, le sue mascìare, le streghe e le credenze, in una delle notti più magiche dell’anno “la notte di San Giovanni” meglio conosciuta come “la notte delle streghe”. Riscopriamo le nostre radici.

Con Cinzia Pizzo: canto, castagnette e danza, Giù Di Meo: canto e chitarra, Antonello Cafagna: narrazione e chitarra.

Contributo evento: € 10.00 a persona (escluso i bambini fino a 10 anni) NECESSARIA LA PRENOTAZIONE al numero +39 347 9146213 (lo spettacolo avrà luogo con il raggiungimento della soglia di 10 partecipanti).

Appuntamento alle ore 18:30 c/o “’A Putèje Arte e (è) Cultura “, Via Duomo 131, Taranto. Per info e prenotazioni (anche WhatsApp): +39 347 9146213