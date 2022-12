Sabato 24 dicembre alle 11.30 in piazza della Vittoria, per tutti una vigilia di Natale a tempo di gospel con il WakeUp Gospel Project, gruppo vocale fra i più apprezzati, e l’Orchestra della Magna Grecia con la direzione del Maestro Graziano Leserri.

I brani religiosi più famosi in chiave sinfonica e una interpretazione spiritual in una produzione dell’ICO Magna Grecia e del Comune di Taranto in collaborazione con Regione Puglia e Ministero della Cultura.

Diciassette anni di attività, un universo sonoro energico e navigato, culminato con la collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia e Achille Lauro, nel concerto-evento “Heroes” svoltosi nell’ Arena di Verona.

I WakeUp Gospel Project, originari di Martina Franca, sono gli ideatori di tre edizioni del Festival internazionale “WakeUp Gospel Fest”. Premiati nel 2011, a Torino, come “Miglior Gruppo Gospel Italiano” annoverano sei primi premi in concorsi internazionali, otto lavori discografici, ospitate nei principali festival gospel nazionali ed internazionali quali Europa Cantat, True Worship Summit, Milano Gospel Festival, Livorno Gospel Festival, Gospel Connection, Salerno Festival, Napoli Gospel Festival, Sannio Gospel Fest e molti altri.

Condividono spesso palco e repertori con artisti del mondo della black music e della musica pop italiana e internazionale. Fra le collaborazioni di spicco, quelle con Amii Stewart, Neri Per Caso, Karima, Ronn Moss, il già citato Achille Lauro, Mahmood, Mariella Nava, Renzo Rubino, Mario Rosini, Iskra, Luca Pitteri, Cheryl Porter, Sherrita Duran, Louvain Demps, Isaac Cates, Rosey Cosby, Knagui Giddins, Angie Cleveland, Chantea Kirkwood, David Blank, Orlando Jhonson, Dave Randolph (USA), Joel Polo Jr., Moisès Sala, Graziano Galatone, Orchestra ICO della Magna Grecia e Orchestra Giovanile della Valle d’Itria.

Il WakeUp Gospel Project, nasce dal desiderio di unire assieme qualità musicale e divertimento, testimonianza e animazione col pubblico.