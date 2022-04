Dopo 2 anni di restrizioni, torniamo a rivivere i Riti della Settimana Santa in presenza. “Pasqua nei Quartieri”, la rassegna musicale che costituisce un momento di riflessione religiosa in musica nelle Parrocchie di perifieria di Taranto, alla sua IV edizione, fortemente voluta dalla prof.ssa Carmen Galluzzo Motolese e sostenuta da Associazione Marco Motolese, Club per l’Unesco Taranto e Associazione ArmoniE OdV, quest’anno ha il pregio di essere abbinata al Mysterium Festival organizzato dalla Ico Magna Grecia di Taranto.

“Pasqua nei Quartieri a Taranto” perpetua la buona prassi, nata nel 2018 per merito della Prof.ssa Galluzzo Motolese, di portare la Cultura e, in particolare, la Musica nelle numerose Parrocchie e nelle periferie di Taranto al fine di concentrare nei luoghi sacri non solo la tradizione e le celebrazioni religiose, ma anche le iniziative culturali per vivere un vero e proprio percorso esperienziale ed emozionale, offrendo alla comunità un momento di condivisione artistica e aggregazione sociale.

La presenza di giovani musicisti tarantini sarà valore aggiunto di questa edizione 2022: Associazione Marco Motolese e Club per l’Unesco Taranto da anni dedicano le loro attività istituzionali alla valorizzazione delle nuove generazioni con borse di studio, corsi di formazione e attività didattico/culturali atte a sviluppare e far emergere le loro attitudini e talenti, in conformità agli obiettivi dell’Agenda 2030.

Anche in nquesta occasione dunque, le realtà del Terzo Settore, incontrano le Istituzioni religiose e scolastiche con l’obiettivo comune di dare ai giovani talentuosi del territorio la possibilità di crescere ed esprimersi attraverso l’Arte e la Musica.

Il primo appuntamento avrà luogo sabato 2 aprile 2022, alle ore 19.30, Chiesa Ipogeo di Santa Rita (adiacente alla Chiesa di S. Antonio – via Duca degli Abruzzi) con il concerto per Arpa di Susanna Curci, nata a Taranto nel 1989 e diplomata in arpa con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto sotto la guida della Prof.ssa Maria Grassi.

Si è perfezionata con Paloma Tironi, Susanna Mildonian, Giselle Herbert, Anna Loro, Marcella Carboni, Dahba Awalom. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali, classificandosi sempre tra i primi posti. Si è esibita in festival e teatri nel territorio sia da solista che con vari ensemble. Ha suonato con diverse orchestre, tra cui l’orchestra Sinfonica “G. Paisiello”, l’orchestra sinfonica “Vox populi”, la “Giovane Orchestra Jonica” e l’orchestra del conservatorio “N. Rota” di Monopoli.

Ha collaborato con diversi artisti del territorio, prendendo parte agli album “Succede Qualcosa”, di Andrea Musci (Angapp Music, 2017) e “Blue Paintings”, di Angela Tursi (Angapp Music, 2018). Dopo aver conseguito una Laurea in Lettere Moderne, si è avvicinata alla musicoterapia, conseguendo nel 2015 l’attestato di “Tecnico del modello Benenzon” e frequentando la scuola quadriennale di musicoterapia presso la Pro Civitate Christiana di Assisi, conseguendo il diploma nel 2018.

Nel marzo 2022 consegue il Diploma presso il corso nazionale di formazione “Musica in Culla” – Metodo Gordon con il Maestro Paola Anselmi presso Scuola Popolare di Musica “Donna Olimpia” – Roma.

In programma Musiche di Haendel, Caccini, Mozart, Mascagni e la partecipazione di

Palma di Gaetano – Flauto.

Secondo e ultimo appuntamento, lunedì 11 aprile 2022, ore 20, Chiesa San Lorenzo da Brindisi – Viale Magna Grecia – sarà protagonista l’Orchestra da Camera del Liceo Musicale “Archita” Taranto, diretta dalle prof.sse Cosima Melucci e Laura Mazzaraco.

Il Liceo Archita festeggia quest’anno il 150° anniversario della sua istituzione. Nasce in origine come Liceo Classico per eccellenza, ma nel corso degli anni si adegua sempre più alle esigenze e richieste dei discenti.

Attualmente la sua offerta formativa è decisamente ampia, arricchitasi nel tempo con indirizzi scolastici tra i più diversificati, incluso quello musicale che, nei suoi oltre 10 anni di attività, si consolida e diventa una significativa realtà del nostro territorio. Non sono pochi gli ex alunni che, grazie al corso strumentale, si stanno affermando nella carriera artistica ottenendo riconoscimenti a livello internazionale. Tra questi proprio la soprano Chiara Torro, già laureata presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari, che si esibirà accompagnata dall’orchestra da camera del liceo musicale Archita diretta dalle proff.sse Cosima Melucci e Laura Mazzaraco.

L’ensemble è costituito da studenti del II-III-IV e V anno che eseguiranno alcuni brani di musica sacra in tono coi sentimenti Quaresimali. L’orchestra dell’istituto “Archita” ha già al suo attivo numerosi concerti pubblici che le hanno guadagnato successi e riconoscimenti istituzionali; annovera inoltre nel suo organico molti alunni già membri dell’orchestra giovanile “Magna Grecia”- città di Taranto, compagine nata con protocollo di intesa siglato dal Comune di Taranto, Magna Grecia e Dirigente scolastico prof. Francesco Urso.

Guida all’ascolto a cura degli alunni: Nadia Spagnolo e Simone Mairo. In programma Musiche di Bach, Vivaldi, Albinoni e Mozart. Entrambi gli appuntamenti avranno Ingresso Libero con Obbligo di Green Pass e Mascherina FFP2.