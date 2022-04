Mysterium Film: Martedì 12 aprile alle 21.00, terzo e ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica. In programma al cinema-teatro Orfeo di Taranto, il film “The Tree of Life” di Terrence Malik.

Ottima l’affluenza degli spettatori ai primi due titoli in cartellone (One second, Il ritratto del duca). Anche in questa occasione, presentazione e commento a cura di Guido Gentile, giornalista e critico cinematografico e Adriano Di Giorgio, titolare del cinema-teatro Orfeo.

“The Tree of Life” di Terrence Malik è un film premiato a Cannes con la Palma d’Oro. Malik, in questa sua opera, riflette sul senso della vita con un film dal grande impatto filosofico. Lo fa scomponendo la costruzione narrativa (che si alterna su diverse linee temporali) e confrontandosi con le grandi forze del reale (la grazia e la natura).

Ingresso 5euro. Richiesti: green pass, documento d’identità e mascherina Ffp2. Info, teatro Orfeo, via Pitagora 80 Taranto: 0994533590, 3290779521.