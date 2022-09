La sala conferenza dell’Eden Park hotel di Marina di Pulsano (Taranto) ospiterà la Mostra d’arte “Le Immagini e il Sogno”, dall’11 al 18 settembre 2022, circa quaranta opere di artisti provenienti da tutta l’Italia.

L’occasione è legata alla V edizione della manifestazione “Le Immagini e il Sogno”, evento, ideato e curato da Lucia La Sorsa, titolare della Precis Arte, agenzia d’arte che si è distinta negli anni e che si avvale della consulenza di eminenti personalità della cultura.

Il sogno (dal latino somnium, derivato da, “sonno”) è un fenomeno psichico legato al sonno, in particolare alla fase REM, caratterizzato dalla percezione di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali dal soggetto sognante mentre la parola “Immagine” deriva dal latino imago, che vuol dire figura, spettro, ombra, idea ma anche sogno. Pertanto immagine e sogno si legano far di loro.

Come da tradizione, anche in questa edizione, le opere degli artisti saranno accompagnate dalle poesie e questa volta è toccato al giovane poeta tarantino Antonello Vozza l’oneroso compito di trasformare in versi i dipinti.

L’11 settembre 2022, alle ore 10.00 del mattino si svolgerà l’inaugurazione dell’evento. Durante il Vernissage verranno anche video proiettate tutte le immagini delle opere selezionate. In questa occasione interverranno: il direttore artistico, Vincenzo Massimillo; la titolare della Precis Arte, Lucia La Sorsa ed il poeta Antonello Vozza.

I 30 artisti selezionati per questo evento sono: Ada Caccin, Angelo Monte, Annamaria Giugni, Clara De Santis, Danilo Fiore “Eroif”, Debora Ferruzzi Caruso, Emanuela Speranza, Francesca Guetta, Giuseppa Maria Gallo, Giuseppe Grieco EditorDreams, Giuseppe La Sorsa, L.G., Luca S., Lucia Alegiani, Lucia La Sorsa, Luigi Messina, Marco Bruni, Maria Giuseppina Maddaluno, Maria Paola Mazza, Maria Scornaienchi, Maurizio Piazza, Nella Parigi, Ornella Pezzotta, Paola Tassinari, Paolo Cantù Gentili, Rita Azzurra Daloia, Rita Intermite, Veronika Karta, Vincenzo Massimillo, Vincenzo Rossi.

Le opere saranno esposte domenica 11 settembre 2022 dalle 10,00 alle 12.00 e tutti i giorni fino al 18 settembre 2022 dalle ore 18.00 alle 20.00. Le opere esposte sono state inserite nel catalogo “Le Immagini e il Sogno V edizione” che accompagna la mostra e nel quale le poesie sono abbinate ai quadri.