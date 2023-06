In questi giorni i migliori tennisti di terza categoria del sud Italia saranno a Crispiano per partecipare alla Montetermiti Tennis Cup. È la prima edizione di un torneo organizzato dall’A.S.D Top Tennis Team, che gestisce da poco meno di due anni il circolo tennis Sporting Club Montetermiti, situato nell’omonima zona residenziale tra le cittadine di Crispiano e Statte. Da quasi 15 anni il paese delle Cento Masserie non ospitava un torneo di tennis di tale livello.

Sono 113 i partecipanti al torneo, iniziato il 24 maggio e che si concluderà domenica 4 giugno con le finali maschile e femminile. Per i vincitori e i finalisti c’è in palio un montepremi di 1.400 euro. Gli incontri in tabellone si disputano ogni giorno a partire dal mattino, mentre le due finali sono fissate per le 18.30. Per il pubblico l’ingresso alla struttura è gratuito.

La doppia finale del 4 giugno avrà un interessante prologo che aprirà la giornata conclusiva del torneo. Alle ore 17 negli spazi del circolo tennis di viale del Club si terrà un incontro con il giornalista della Gazzetta dello Sport Riccardo Crivelli, che presenterà il suo libro “Rafael Nadal. Una questione di talento” (Diarkos).

L’appuntamento culturale è coorganizzato insieme a Volta la carta, che da anni si occupa di promozione della lettura attraverso eventi e progetti mirati sul territorio ionico. Dialogherà con l’autore del libro, il giornalista Vincenzo Parabita. Con la sua penna irriverente e arguta, Crivelli ha raccontato, capitolo dopo capitolo, non solo la vita, ma anche lo stile di gioco, le scelte sportive, le partite più belle e le curiosità personali di uno dei tennisti più iconici di tutti i tempi.

Ma ci sarà anche un’altra sorpresa per gli sportivi e, in particolare, per gli amanti degli sport con la racchetta. Il 4 giugno, in occasione dell’atto conclusivo del torneo, la Top Tennis Team inaugurerà due campi di pickleball, realizzati accanto ai campi da tennis.

Si tratta di uno dei pochissimi impianti di questo sport in Puglia, il primo in assoluto a Taranto e provincia. Popolarissimo negli Stati Uniti, il pickleball è un incrocio tra il tennis e il padel, ma ha delle peculiarità anche del ping pong e del badminton. Domenica prossima il pubblico presente allo Sporting Club Montetermiti avrà l’occasione per cominciare a familiarizzare con la nuova disciplina sportiva che sarà praticabile già nei giorni successivi.

La Montetermiti Tennis Cup giunge al culmine di una intensa annata sportiva per la Top Tennis Team del direttore sportivo e tecnico Gabriele Nardelli. Oltre ai corsi di minitennis per bambini e a quelli per principianti e agonisti, il circolo è stato impegnato nel progetto “Evergreen” (in collaborazione con Sport e Salute), un corso gratuito dedicato agli over 65 della durata di sei mesi, e nel progetto “Sport per tutti” con dei corsi gratuiti per bambini.

La Top Tennis Team ha operato anche nelle scuole “P. Mancini” di Crispiano grazie al progetto “Racchette in classe” e “Leonardo Da Vinci” di Statte con il progetto “Scuola Attiva Kids e Junior”, attraverso cui è stato promosso il padel. Sono più di cento attualmente gli iscritti all’associazione presieduta da Vincenzo Nardelli. Lo staff tecnico della scuola tennis è composto da Cristian Colucci, Giuseppe Annicchiarico, Rocco D’Auria e Luca Cramarossa.