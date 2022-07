Moda e solidarietà in passerella con “Ali per volare”. L’iniziativa promossa dal Lions Club Taranto Aragonese, Lions Club International Distretto 108 AB Puglia, Leo Club Taranto Aragonese e Atelier Luxury, si terrà Giorno 27 luglio alle ore 20.30 presso lo stabilimento “Mon Reve”.

Si tratta di una sfilata di abiti da sposa e cerimonia il cui ricavato andrà in beneficenza in favore del reparto oncologico dell’Ospedale “Moscati” di Taranto. Ad arricchire l’appuntamento musica e spettacolo.

In passerella anche modelle non professioniste che hanno deciso di mettersi in gioco per promuovere la raccolta fondi.