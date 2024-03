MIO CORPO Seminario Residenziale con Vincenzo Del Prete a Ostuni (BR) presso La Luna nel Pozzo. Un seminario per attori, danzatori, professionisti e non professionisti. A chi sia interessato ad approfondire lo studio del corpo come strumento scenico.

Un’occasione di alta formazione a cura di un artista la cui forza espressiva convive con una personale vocazione pedagogica. Questo workshop si pone come allenamento intensivo e vivo della creazione scenica. Lo svolgimento del lavoro, oltre ad essere un’esperienza formativa, rappresenta un momento di scambio tra i partecipanti.

Vincenzo Del Prete

Inizia il suo percorso teatrale nel 1996 incontrando nella sua formazione il teatro fisico-sociale-poetico e di prosa. Dal 1996 al 1998 studia con MAMADOU DIOUME e LUDOVICA RAMBELLI. Nel 2006 e 2007 studia con DOMINIQUE DE FAZIO. Dal 1999 al 2010 lavora in qualità di attore con il regista DAVIDE IODICE (La tempesta, Dormiti gallina, Io non mi ricordo niente, I giganti, Favola per gente ferma, A’ Sciaveca, La fabbrica de sogni).

Dal 2002 è collaboratore, aiuto alla regia e attore per DANIO MANFREDINI (Cinema cielo, Il sacro segno dei mostri, Il principe Amleto, Vocazione, Luciano, Al Presente, Tre studi per una crocifissione, Nel Lago del Cor). Dal 2014 al 2016 è docente di movimento scenico e recitazione presso l’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli. Dal 2018 al 2020 è docente per Repertorio, scuola permanente di Alta Formazione condotta da Danio Manfredini presso la Corte Ospitale di Rubiera.

Attualmente impegnato, in qualità di attore, nello spettacolo La Tempesta di Alessandro Serra, produzione Teatro Stabile di Torino. Per visualizzare tutti i lavori e i seminari di Vincenzo Del Prete: vincenzodelpreteattore.squarespace.com

Informazioni

Il seminario si svolgerà da mercoledì 20 a domenica 24 marzo a Ostuni (BR). Le attività si svolgeranno il 20 marzo dalle 12 alle 19, tutti gli altri giorni dalle 11.00 alle 19.00

IL NUMERO DEI POSTI È LIMITATO E PER CANDIDARSI È NECESSARIO PRESENTARE IL PROPRIO CURRICULUM VITAE ENTRO E NON OLTRE IL 17 MARZO H.18.

Le candidature saranno valutate a sportello e il numero dei partecipanti potrebbe essere raggiunto prima della suddetta data. Scadenza 17 marzo POSTI LIMITATI : le iscrizioni potrebbero chiudersi prima della data indicata, a posti esauriti

Link per l’iscrizione diretta e scheda seminario: https://linktr.ee/CasaTeatro

Il costo del seminario comprende per 5 notti: colazione, pranzo, cena e pernottamento presso La Luna nel Pozzo. Per informazioni e costi: Piera Del Giudice | 3929960460

info.micorpo@gmail.com