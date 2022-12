Il periodo natalizio è alle porte, la Proloco Rodolfo Valentino, col patrocinio del Comune di Castellaneta ed in collaborazione con Confcommercio e Unicomart, ha realizzato i “Mercatini di Natale e Artisti di Strada” che allieteranno le vie del centro.

Da Via Roma, a Via San Francesco fino ad angolo di Viale Verdi, saranno presenti gli espositori di Santeramo Antica, oltre a bancarelle di ogni tipo per il mercatino natalizio.

Affascinanti artisti di strada gireranno per il centro di città, intrattenendo grandi e piccini. Tutte le vetrine dei negozi saranno allestite per il Natale e anche le strade saranno abbellite, la musica risuonerà per ogni via.

Si inizia domenica 11 dicembre, dalle ore 16.00, alle ore 20.30, per poi ripetersi domenica 18 dicembre e giovedì 22 dicembre, con gli stessi orari. Lo spirito di festa accompagnerà la gente impegnata a fare acquisti o i tanto attesi regali di Natale.

Un calendario ricco di altri splendidi eventi, che grazie all’impegno ed alla collaborazione delle più importanti associazioni locali, nonostante il periodo di difficoltà, si è riusciti ad organizzare con grande entusiasmo e voglia di sostenere il commercio, il turismo e soprattutto, regalare a tutti il piacere di sorridere ed emozionarsi.