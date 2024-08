Ron e Arisa protagonisti della quinta edizione del MediTa, il Festival pop sinfonico del Mediterraneo in programma a Taranto nell’Oasi dei Battendieri.

Tre gli eventi, di cui uno gratuito, della rassegna promossa dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto e il patrocinio della Regione Puglia, Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e il Ministero della Cultura.

Apre Ron, venerdì 6 settembre, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. A seguire, Arisa, sabato 7 settembre, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli. Evento a sorpresa (gratuito), domenica 8 settembre a chiusura della rassegna. Inizio spettacoli alle 21.00 (ingresso pubblico a partire dalle 20.00). Settore A: 26 euro + diritti di prevendita; Settore B: 16 euro + diritti di prevendita. Biglietti online: Vivaticket.

Il MediTa, Festival pop sinfonico del Mediterraneo, si avvale inoltre della collaborazione e del sostegno di aziende, attività e istituzioni del territorio: Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Baux cucine e Five Motors.

RON

La carriera di Ron inizia nel 1970 quando, non ancora diciassettenne, sale sul palco del Festival di Sanremo con “Pa’ diglielo a ma’”. L’anno successivo presenta “Il gigante e la bambina”. Negli anni Settanta, mette le basi per la sua carriera: l’amicizia e la collaborazione con Lucio Dalla (del cantautore bolognese l’idea di cambiargli il nome, da Rosalino a Ron). Nel decennio successivo, grazie ad album di successo come “Una città per cantare”, “Al centro della musica”, “Calypso”, “Guarda chi si vede”, Ron diventa uno degli artisti italiani più amati.

Tra il 1990 e il 1996 nascono alcune sue canzoni entrate di diritto nella storia della musica italiana: “Attenti al lupo”, “Non abbiam bisogno di parole”, “Le ragazze”, “Le foglie e il vento” e “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, con la quale vince, sul palco con Tosca, il 46° Festival di Sanremo. Prosegue con successo la sua attività di autore e interprete. Nel 2018 partecipa al 68° Festival di Sanremo con il brano inedito di Lucio Dalla “Almeno Pensami” (classificandosi quarto). La canzone vince il Premio della Critica Mia Martini. Segue l’uscita dell’album “Lucio!”, un omaggio all’amico attraverso la reinterpretazione di 12 tra le sue canzoni più amate, che Ron trasforma in uno spettacolo che porta in giro nei migliori teatri. Nel 2019 incide “C’è da fare”, in aiuto alle persone colpite dal crollo del Ponte Morandi. Il 9 gennaio 2020 esce al cinema “Hammamet”, nella cui colonna sonora sono presenti due canzoni di Ron: “Vorrei incontrarti fra cent’anni” e “Piazza Grande”.

“La musica è la vita che scelgo ogni giorno per me”, ha dichiarato Ron, “e le canzoni, che a volte possono farci piangere o sperare, in fondo, rivelano l’essenza più intima di noi”. Il 13 agosto 2023, in occasione del suo settantesimo compleanno, Rai Uno gli dedica una puntata di Techetechetè. Il 20 ottobre 2023 riceve il Premio Tenco alla Carriera.

ARISA

Arisa vince SanremoLab nel 2008 che le permette di partecipare e vincere l’anno successivo al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Sincerità”, che dà anche il titolo al suo primo album. Nel 2010 torna sul palco dell’Ariston, questa volta nella categoria Artisti, e si classifica nona con il brano “Malamorenò”.

Nel 2011 è tra i giudici della quinta edizione di X Factor, ruolo in cui viene riconfermata nella stagione successiva. Nel 2012 è in gara a Sanremo e arriva secondo con la canzone “La notte”. Nel 2014 vince il Festival della canzone italiana con il brano “Controvento”. L’anno successivo torna a calcare il palco all’Ariston come co-conduttrice ed è uno dei coach di The Voice of Italy.

Nel 2016 si classifica decima a Sanremo con il brano “Guardando il cielo” e torna ad X Factor in qualità di giudice. Nel 2018 è giudice esterno in due puntate di Amici di Maria De Filippi, programma a cui partecipa nuovamente nel 2020 nel ruolo di professoressa. Nel 2021 è ancora tra i cantanti in gara a Sanremo ed è tra i concorrenti di Ballando con le stelle.

Oltre alla musica, nel corso degli anni Arisa ha avuto modo di recitare anche in alcune pellicole, come “La peggior settimana della mia vita”, e di prestare la sua voce in qualità di doppiatrice. Nel 2023 la cantante è nuovamente tra i giudici di Amici, ricopre il ruolo per l’ultima volta prima di lasciare il programma per passare a un altro talent show, The Voice Kids, dove prende il posto dei Ricchi e Poveri.

Arisa non smette però di dedicarsi alla musica e rilascia diversi singoli tra i quali “Non vado via”, pubblicato a maggio del 2023.

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

L’Orchestra della Magna Grecia che accompagnerà gli artisti ospiti del MediTa, nasce nel 1993, per diventare in breve uno dei principali punti di riferimento dei musicisti del Mezzogiorno. E’ una realtà importantissima per il Sud d’Italia, per l’altissimo numero di produzioni svolto negli anni ed offerto ad un territorio sempre più interessato a proposte dall’alto contenuto culturale. L’ICO Magna Grecia, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, oggi svolge un ruolo di rappresentanza della cultura e della promozione turistica nel territorio mediante la circuitazione di grandi progetti musicali. Non solo musica sinfonica.

Negli anni, accompagna grandi artisti della scena pop e rock, fra questi: Amii Stewart, Dionne Warwick, Lucio Dalla, Ron, Samuele Bersani, Antonella Ruggiero, Milva, Al Bano, Fabio Concato, Vinicio Capossela, Gino Paoli, Dodi Battaglia, Noa, Dee Dee Bridgewater, Renzo Arbore, Belinda Davies, Dianne Reeves, Neri Marcoré, Nino Buonocore, Roberto Vecchioni, Enzo Gragnaniello, Il Volo, Simone Cristicchi, Achille Lauro, Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Mahmood, Willie Peyote, Max Gazzé, Lady Blackbird e Tony Hadley, Clementino, Noemi, Ermal Meta. Fra i tour, si segnalano quelli svolti con Il Volo e Achille Lauro, concerti ripresi e programmati su Canale 5 e Sky.