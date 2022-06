Dalle Porte dell’Alba al Muro (1967-1979) è un racconto visivo lungo dodici anni intensi e incredibilmente creativi, che racchiude almeno due (se non tre o quattro o cinque) fasi di un gruppo a cui non è mancata né la voglia di sperimentare, né il desiderio di creare opere d’arte su vinile, né di scavare nelle profondità dell’animo e dei sentimenti umani.

Quella che era all’inizio una blues band (e che da due bluesmen americani, Pink Anderson e Floyd Council, prendeva il nome) si è trasformata in un pifferaio magico alle porte di un’alba psichedelica, ha creato musica avventurosa e sonicamente progressiva, ha fuso i semi del rock con l’impianto della classica, ha creato Lp che per anni hanno rappresentato la punta più avanzata della ricerca sonora, testuale, stilistica. Infine, in una costruzione sonora e concettuale grandiosa, ha definito il muro della incomunicabilità sia fra artisti e pubblico che all’interno della famiglia e della società.

Dodici anni nell’età dell’oro del rock, un’era irripetibile in cui tutto poteva succedere.