INFORMAZIONI

NORME DI ACCESSO

Norme di accesso all’area del main stage: leggi il pdf.

CAMBIARE IL TITOLARE DEL BIGLIETTO D’INGRESSO

Entro due settimane dalla data del concerto non è più modificabile online. Per cambiare il titolare del biglietto d’ingresso, compila e firma l’autodichiarazione qui allegata e porta con te le copie dei documenti di identità di entrambi. Scarica l’autodichiarazione.

PERSONE CON DISABILITÀ

L’accesso delle persone con disabilità e degli eventuali accompagnatori prevede un biglietto a pagamento per la persona con disabilità, a prezzo intero, e un ingresso gratuito per l’accompagnatore laddove il certificato di disabilità preveda l’accompagnamento. Nel rispetto della normativa vigente, per ragioni di sicurezza e accessibilità, alle persone con disabilità sono riservati posti specifici e limitati all’interno del luogo dell’evento, idonei alle particolari esigenze di circolazione delle carrozzine e delle persone con ridotte o impedite capacità motorie. È necessario inviare una mail all’indirizzo info@medimex.it con copia del certificato di disabilità, o carta europea della disabilità, specificando se la persona con disabilità è in carrozzina o necessita di un posto a sedere, copia del documento d’identità, numero di telefono ed email della persona con disabilità e dell’accompagnatore. In base alla disponibilità dei posti, l’organizzazione conferma la prenotazione via email. L’email di conferma fungerà da prenotazione effettiva. Il Medimex e il Teatro Pubblico Pugliese informano che sarà predisposto un adeguato servizio di assistenza grazie anche alla collaborazione con Abilfesta.

MINORI

I bambini fino al quinto anno d’età possono accedere allo spettacolo gratuitamente, solo se tenuti in braccio, accompagnati da persona che ne ha la responsabilità, munita di regolare biglietto. Per ragioni di sicurezza non sono ammessi all’area spettacolo carrozzine, passeggini, etc. Tutti i minori devono essere accompagnati da un soggetto maggiorenne, in rapporto di un adulto ogni due minori. È fortemente raccomandato l’uso di cuffie antirumore per bambini o comunque strumenti protettivi per le orecchie.