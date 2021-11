Maurizio Micheli e Debora Caprioglio al Teatro Fusco di Taranto in “Amore mio, aiutami…” , il capolavoro di Sonego per Sordi e la Vitti, arriva in teatro. Primo appuntamento con la rassegna “I colori del teatro” a cura di Renato Forte per l’associazione culturale “Angela Casavola”.

Passato alla storia della commedia italiana al cinema per l’epocale sequenza degli schiaffoni di Sordi alla Vitti (sua controfigura una giovanissima Fiorella Mannoia) su una spiaggia del litorale romano, “Amore mio aiutami” è diventata un gustosissimo lavoro teatrale interpretato da Maurizio Micheli e Debora Caprioglio con la regia di Renato Giordano, che ne ha curato anche l’allestimento teatrale.

Liberamente ispirato alla sceneggiatura del grande Rodolfo Sonego, “Amore mio aiutami”, in programma mercoledì 1 dicembre alle 21.00 al Teatro comunale Fusco di Taranto, apre la rassegna teatrale “I colori del teatro” a cura di Renato Forte per l’Associazione culturale “Angela Casavola”.

“Amore mio aiutami”, è la classica commedia all’italiana degli Anni 60, una vicenda grottesca ma (tragicamente) potenzialmente reale. Giovanni e Raffaella formano una coppia affiatata e rodata da dieci anni di matrimonio; la relazione va però in crisi allorché Raffaella si innamora di Valerio Mantovani, un piacente quarantenne conosciuto durante i concerti di musica da camera a cui la moglie assiste settimanalmente assieme alla madre.

Raffaella è quindi invaghita della nuova fiamma, ma, confidando sulla comprensione del marito, che si vanta da sempre per il suo essere moderno, aperto e razionale, chiede il suo aiuto per chiarire i suoi sentimenti e decidere se approfondire la relazione con la sua nuova fiamma (che peraltro è all’oscuro dei sentimenti della donna), o restare con suo marito che ritiene di amare ancora.

Insieme, sullo stesso palco, oltre a Micheli, la Caprioglio e lo stesso Giordano, che ne ha curato anche l’adattamento teatrale, Loredana Giordana e Raffaele La Pegna.

La rassegna

Dopo il debutto della rassegna con Maurizio Micheli e Debora Caprioglio, la serie di appuntamenti all’interno de I colori del teatro riprende venerdì 18 febbraio con Francesco Cicchella e il suo “Diffidate dalle imitazioni Show” (ingresso, platea 28euro/galleria 21euro), uno spettacolo comico-musicale nel quale il camaleontico protagonista mostra tutte le sue straordinarie doti di imitatore e autore.

Una delle maggiori attrazioni del cartellone, sabato 26 febbraio con “Lucchettino Show” (ingresso 25euro/20euro), il duo comico internazionale che ha registrato successo in tutta Europa. Irresistibile le gag di un duo che ripercorre, avendone titolo, la grande tradizione comica della commedia dell’arte italiana.

Sabato 19 marzo, “Un paio d’ali” (18euro/13euro). Una delle più famose commedie musicali della coppia Garinei e Giovannini (dal titolo omonimo alle canzoni “Non so dir ti voglio bene”, “L’uomo inutile”, “La Sgargamella”, firmate da Gorni Kramer), interpretate dalla Compagnia “Angela Casavola”, che rende omaggio all’indimenticato Pino Rapetti, grande compagno di scena.

Mercoledì 23 marzo, è la volta di uno dei mattatori del teatro italiano: Biagio Izzo. Uno dei volti più noti di tv e cinema, porta in scena “Tartassati dalle tasse” (31euro/26euro). Mimica e teatralità per uno spettacolo esilarante di circa due ore.

Infine, venerdì 29 aprile, “Bloccati dalla neve” (30euro/25euro). Protagoniste due star del teatro, e non solo, considerando i loro volti fra i più noti del cinema e della televisione: Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere. Iacchetti interpreta un misantropo la cui pace viene sconvolta da una tempesta di neve: “Un giorno, una donna gli si presenta alla sua porta e…” e, di colpo, la vita cambia.

Informazioni e biglietti

Ingresso: 31euro (platea); 26euro (galleria).

Abbonamenti: Primi posti 150euro; secondi posti 120euro (sconti per over 65 e under 20). Ingresso: 31euro (platea); 26euro (galleria). Segreteria organizzativa a cura di Laura Forte e Marina Forte. Prevendita: NonSoloCasa, via Principe Amedeo 188 Taranto, 9.30/13.00 – 17.00/20.00. Info: 3920119199 – 0994001058.

Nei giorni di spettacolo, biglietteria dalle 20.15 esclusivamente al botteghino del Teatro comunale Fusco. Spettacoli, ore 21.00. Non consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.