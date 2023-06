Pronto per un viaggio nel tempo al MArTA? Il 2 luglio l’ingresso è gratuito! Al Museo Archeologico Nazionale di Taranto camminerai tra vasi antichi, affascinanti sculture, mosaici e molto altro ancora. Ogni reperto racconta una storia unica che ti trasporterà indietro nel tempo e ti farà scoprire la magia dell’antica Taras.

Le ricche collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Taranto accompagnano il visitatore alla scoperta delle radici della città di Taranto e della cultura mediterranea che ne segna l’identità. Fra i più importanti d’Italia, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto fu istituito nel 1887 ed occupa sin dalle origini l’ex Convento dei Frati Alcantarini, o di San Pasquale, costruito poco dopo la metà del XVIII secolo.

Il MArTA è un museo con un’offerta culturale ricca e varia, per tutti i tipi di pubblico: uno spazio dedicato all’incontro e all’approfondimento, per conoscere il passato nelle sue più diverse sfaccettature con spunti sempre nuovi e differenti.

Non perderti questa opportunità, ti aspettiamo! La prima domenica di ogni mese l’accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura è gratuito, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.