Loredana Bertè attesa al MediTa Festival. Taranto come faro musicale che illumina il Mediterraneo, quel “mare sonante” cantato da Omero, luogo di interconnessione culturale e culla della rinascita dei popoli.

È qui, nel cuore del Mediterraneo, a Taranto, che torna per la sua terza edizione il MediTa Festival, rassegna che fa delle sonorità, della rivoluzione concettuale, dell’avanguardia della musica che al pop associa la storia dello stile orchestrale attraverso la fusione tra nuovi linguaggi e Orchestra della Magna Grecia, i suoi tratti distintivi.

Anche in questa edizione, il Festival mira a diventare ancora una volta uno straordinario punto di incontro per le culture del mare nostrum. Sulla Rotonda del Lungomare, nel weekend del 9, 10 e 11 settembre tre artisti di livello nazionale e internazionale come Achille Lauro, Loredana Bertè e Malika Ayane si esibiranno insieme a 50 elementi dell’Orchestra della Magna Grecia, ideatrice e promotrice della rassegna.

Il pop e la musica contemporanea incontrano il virtuosismo di ottoni e archi, simulando il mélange di popoli che si affacciano sul “lago d’Europa”, quello che il filosofo tedesco Ernst Jünger definiva “grande patria e dimora antica”. Ed è proprio il pensiero di Taranto al centro di una grande rete che unisce con la sua musica le terre che il Mediterraneo “divide”, quello che ha fatto nascere l’idea di una manifestazione come il MediTa Festival.

Loredana Bertè a Taranto

Sabato 10 settembre sarà la volta di un’autentica regina della musica italiana, Loredana Bertè, in grado di far appassionare alle sue canzoni tante generazioni, anche le più giovani.

Grinta, esuberanza e personalità da vendere per un’artista che sa sempre come reinventarsi, definita Pasta Queen da Andy Warhol e Pettirosso da combattimento da Fabrizio De André. Tra i suoi successi storici “E la luna bussò” e “Sei bellissima”, la più rock delle cantautrici italiane è stata da allora sempre un passo avanti rispetto a mode e stili, anticipando tempi e contenuti del panorama musicale italiano e internazionale.

Informazioni e biglietti

ABBONAMENTI MEDITA FESTIVAL 2022

SETTORE A 61€ + diritti di prevendita

SETTORE B 47€ + diritti di prevendita

Sconto del 20% per bambini fino ai 12 anni.

I ticket sono disponibili online https://bit.ly/3d4LiXS e presso il nostro botteghino in via Giovinazzi 28, Taranto.

A partire dal 12 agosto sarà attiva la vendita dei singoli biglietti, anche nel SETTORE A, sulla piattaforma Ticketsms e presso il nostro botteghino in via Giovinazzi 28, Taranto. Info al numero 392 9199935.