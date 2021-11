I social media, oggi sono la principale risorsa per svariati obiettivi: che si tratti di semplice intrattenimento, o di promozione, di informazione, di comunicazione fra persone, professionisti, aziende, marchi.

Utilizzati per semplice passatempo o per vero e proprio lavoro, veicolano la promozione di prodotti, servizi, brand, o della propria immagine. Si può trovare ormai tutto, storie e vita quotidiana personale, notizie, offerte, VIP, omaggi, prodotti…

Sul podio dei social media più popolari e più utilizzati persiste Facebook, affermato leader che al momento ha il più alto numero di utilizzatori. A questo seguono altri social, tra cui spiccano Instagram e TikTok, che stanno diventando davvero molto popolari.

Non sono da meno Pinterest, Twitter e Linked; quest’ultimo, recentemente, sta conquistando sempre più il pubblico e diventa uno strumento interessante per molte aziende.

