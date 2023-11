Spettacolo itinerante in città vecchia a Taranto. Tarantinìdion APS in collaborazione con l’Associazione Maria d’Enghien organizza Sabato 11 novembre ore 17.30 via Duomo 247, Palazzo Gennarini Taranto Vecchia Le Case Dei Fantasmi Leggende, Credenze e Magia Popolare.

Passeggiando tra i vicoli della Città Vecchia, vi racconteremo leggende legate ai fantasmi, streghe, masciàre, rituali, formule e pratiche tra i meandri della tradizione della magia popolare tarantina. La musica popolare tarantina, come sempre, ci accompagnerà. Contributo Spettacolo € 10.00 (escluso i bambini fino a 12 anni).

Lo spettacolo avrà luogo con il raggiungimento della soglia minima di 10. Necessaria la Prenotazione. Info e prenotazioni, contattare o mandare un WhatsApp al numero – 3479146213