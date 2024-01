Grano antico: curiosità e proprietà nutrizionali. Il prossimo 23 gennaio alle ore 18.00 presso Masseria Cappella a Martina Franca l’incontro dedicato ad una delle materie prime cardine della dieta mediterranea.

Tornati alla ribalta per i loro benefici nutrizionali e organolettici, i grani antichi hanno accompagnato la storia dell’umanità fornendo cibo e nutrimento per secoli. Il prossimo incontro del GAL Valle d’Itria sarà l’occasione per conoscere origini, proprietà e differenze con i grani “moderni”.

Saremo guidati da due importanti esperti di settore: Pasquale De Vita, responsabile della sede CREA -Centro di Ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia e Filomena Corbo, docente di Chimica degli alimenti presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell’Università degli studi di Bari.

“Con questo incontro ricomincia il ciclo di incontri informativi dedicati alle filiere agricole e alle produzioni agroalimentari di qualità e avviato nel corso del 2023” ha dichiarato Giannicola D’Amico, presidente del GAL Valle d’Itria “Ripartiamo da una materia prima d’eccellenza, presente ogni giorno sulle nostre tavole: dai taralli alle focacce, dalla pasta fatta in casa ai biscotti”.

L’iniziativa, ricordiamo, è realizzata dal GAL Valle d’Itria a beneficio degli operatori del territorio nell’ambito del PSR Puglia 2014/2022 Misura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAL Valle d’Itria -Azione 9 intervento 1 “Le filiere agroalimentari fra produzione, trasformazione e commercializzazione: incontri informativi”.

Appuntamento 23 gennaio alle ore 18.00 a Martina Franca presso Masseria Cappella. Seguendo i canali social del GAL Valle d’Itria sarà possibile essere sempre aggiornati su tutte le iniziative previste.