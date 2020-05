In concomitanza con la ricorrenza della Giornata Mondiale Senza Tabacco, il 31 maggio 2020, il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’ASL di Taranto promuove il corso per smettere di fumare (con invito a iscriversi) che inizierà a luglio prossimo su piattaforma online.

L’iniziativa è tesa a offrire servizi di qualità alla popolazione, nel rispetto del distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria covid. Nove in tutto gli incontri, come di seguito:

Luglio, 1-2-3 dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Luglio, 6 – 9 dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Luglio, 13 – 20- 27 dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Settembre, 7 dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Per prendere parte al corso online, per ricevere informazioni e sostegno per smettere di fumare, è possibile rivolgersi al Centro Antifumo del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Asl di Taranto, chiamando il numero 099 4586478.

Smettere di fumare è possibile

Il Centro Antifumo non si ferma. Smettere di fumare è possibile in qualunque momento, il benessere per la propria salute è immediato e i benefici che si ottengono sono a lungo termine. Già solo pochi giorni dopo aver smesso di fumare, migliorano gli scambi gassosi a livello polmonare, come la tosse e altri sintomi respiratori. Le motivazioni per smettere di fumare sono tante, l’ultima delle quali in ordine di tempo proviene dall’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui le fumatrici e i fumatori potrebbero avere maggior rischio di contrarre la malattia covid-19.

Maggior rischio per i fumatori di contrarre il Covid-19

La maggiore vulnerabilità all’infezione da coronavirus, rispetto a chi non fuma, deriverebbe dall’atto stesso del fumo: le dita e le sigarette contaminate arrivano a contatto con le labbra e questo aumenterebbe la trasmissione del virus dalla mano alla bocca. In più, le fumatrici e i fumatori possono avere già una patologia polmonare sottostante e una ridotta capacità polmonare: questo aumenterebbe il rischio di sviluppare malattie gravi, come la polmonite. Smettere di consumare qualsiasi prodotto derivante dal tabacco, o almeno ridurre il numero di sigarette fumate, è sempre importante per prendersi cura della propria salute. Oggi, se possibile, lo è ancora di più: in questo periodo di pandemia, vanno evitate anche le sigarette elettroniche e altri prodotti a tabacco riscaldato.