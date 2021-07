A Cisternino lo spettacolo L’ago nel Buio in tre diversi appuntamenti: Martedì 6 luglio ore 2030 Via Liguria (Piazzale Neviera) Cisternino, Mercoledì 7 Luglio ore 2030 Piazza Maria Addolorata c.da Caranna Cisternino, Giovedì 8 Luglio ore 2030 Piazza Sacro Cuore Casalini.

Ingresso unico 2 euro. Posti limitati (massimo 25). Info e prenotazione obbligatoria al numero 3315881790 (whatsapp)

AUDIOTEATRO L AGO NEL BUIO – La Luna nel Pozzo. In scena l’AUDIOTEATRO L’ ago nel buio – La Luna nel Pozzo; testo e regia Robert McNeer; ideazione e disegno audio Gianluigi Strafella; con le voci di Natascia Fogu ed altri; canti Elaisa Sardella e Nico Tedesco.

“Fruga nella tua cecità: in essa troverai ricchezze che non si possono enumerare.” Helen Keller: donna complessa e geniale, fra gli americani più amata ed controversa del XX.mo secolo. Sordocieca dall’infanzia, raccontò con un linguaggio limpido e poetico la sua percezione del mondo. Capace di un’empatia stupefacente, diede voce a chi non l’aveva.

Per raccontare la sua storia, il silenzio di questi tempi ci ha aiutato ad inventare un nuovo linguaggio, l”AudioTeatro.” Chiudi gli occhi e vieni con noi in viaggio con una donna veggente, che non dimenticherai mai.

Spettacolo dai 16 anni. Info e prenotazioni: tel. 0831 330353 – 3315881790 teatrolalunanelpozzo@gmail.com www.la-luna-nel-pozzo.com