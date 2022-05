Marley Munroe in arte Lady Blackbird, la grande cantante sarà ospite del teatro Orfeo di Taranto Mercoledì 18 maggio alle 21.00. Prima italiana per l’ultima della Stagione orchestrale 2021-2022 a cura dell’Orchestra della Magna Grecia.

“Lady Blackbird – The Black soul voice”, sarà un altro evento straordinario all’interno di una rassegna strepitosa, con l’Orchestra della Magna Grecia questa volta diretta dal Maestro Roberto Molinelli ad accompagnare una delle voci soul fra le più importanti al mondo.

Il tour di Lady Blackbird

La cantante Marley Munroe, in arte Lady Blackbird, per la prima volta in Italia, in un tour organizzato da Bass Culture, presenterà il suo album “Black Acid Soul” (BMG Italia) in tre date esclusive: mercoledì 18 maggio, come detto, al teatro “Orfeo” di Taranto con l’Orchestra Magna Grecia; giovedì 19 maggio al “Blue Note” di Milano; sabato 21 maggio all’“Alcazar” di Roma.

Lady Blackbird, artista jazz-soul americana, si ispira a figure del calibro di Billie Holiday, Gladys Knight, Tina Turner, Chaka Khan e si connota per uno stile e un’intensità emotiva impareggiabili. È diventata nota al grande pubblico con l’emozionante interpretazione del brano “Blackbird” di Nina Simone: una traccia intrisa di passione, entusiasmo e speranza che al contempo ha segnato l’arrivo di una nuova incredibile voce all’interno della scena jazz globale.

Il suo debut-album, “Black Acid Soul”, prodotto da Chris Seefried e registrato nel leggendario Studio B (quello di Prince) al Sunset Sound, presenta un nuovo approccio al tipico idioma vocale jazz e regala un piccolo capolavoro a tutti gli amanti della musica black.

Informazioni e biglietti

“Lady Blackbird – The Black soul voice”, mercoledì 18 maggio alle 21.00, teatro Orfeo di Taranto. Poltronissima: 25euro; Platea centrale e Prima galleria: 20euro; Seconda e Terza galleria: 10 euro. Orchestra Magna Grecia: via Giovinazzi 28 (3929199935), via Tirrenia 4 (099.7304422). Sito: orchestramagnagrecia.it