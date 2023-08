La Strada dei Saperi e dei Sapori, giunta ormai alla sua XIX edizione è uno degli eventi più attesi dell’estate maruggese.

Come ogni anno per 2 giorni, il 17 e 18 agosto, il centro storico di Maruggio sara’ la magnifica scenografia naturale dove buon cibo, musica e fiumi di vino allieteranno il palato e gli occhi delle migliaia di turisti che come ogni anno certamente si riverseranno nei vicoli del nostro paese.

Ma “la strada” è anche artigianato e passione e quindi anche quest’anno vi sarà tanto spazio per gli artigiani che vorranno esporre e vendere le proprie creazioni nel ” vialetto degli artigiani” su via Umberto I.

E poi da non perdere il concertone finale del 18 che quest’ anno è stato affidato ad un personaggio di spicco del panorama musicale salentino: Enza Pagliara!

La Strada è: Musica

La Strada è: percorso enogastronomico

La strada è: artigianato

La Strada è: Passione

Vi aspettiamo!!!!! ORE 20: APERTURA STAND