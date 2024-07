Il grande ritorno della “Sagra da Far’nèdd e dei sapori di Puglia”, domenica 11 agosto a partire dalle 20:30, proporrà non solo delizie enogastronomiche locali ma anche un’offerta musicale di altissimo spessore, “confezionata” a regola d’arte dal musicista castellanetano Damiano Carenza. Dieci postazioni musicali tutte da scoprire, passeggiando tra i vicoli del centro storico di Castellaneta, degustando bontà pugliesi a chilometro zero.

Ex allievo del conservatorio musicale Duni di Matera, storico componente dei Nitrophoska, il nuovo direttore artistico della “Sagra dei Record” è pronto a stupire con un mix di certezze e un ventaglio di nuove proposte su cui scommettere.

Tanti i volti noti e le interessanti novità pronte a incantare il pubblico sotto il cielo stellato della città di Valentino: tra i veterani della Sagra, domenica 11 agosto a Castellaneta tornerà la «Francesco Greco Ensemble» con il suo stile innovativo che combina musica classica e rock con l’inconfondibile suono del violino, il «World Music Trio» (ex «Disaccordi Swing») che spazia dallo swing al funky senza tralasciare i classici della musica italiana, il pianobar del maestro Leonardo Scarpetta e l’entusiasmo della «Meridio Popular Band».

Tra le attese novità, occhi puntati sui «Go Man», veri e propri “signori della musica” con i loro classici swing degli anni ’40/’50 e tanti brani contemporanei arrangiati in chiave jazz, blues e soul.

Inoltre, si esibiranno la «Hill Valley Band», i «Wiar», i «The Moonquakes», i «Three of Us» e i «Lord Belmond by Sfk con Frankavilla e Vito U Ruts».

Una proposta di alto livello che per una notte pone Castellaneta come centro nevralgico della musica live in Puglia: sono poche, infatti, le manifestazioni estive fruibili gratuitamente durante le quali suona e si esibisce simultaneamente un numero così alto di gruppi musicali.

«Il filo conduttore delle band selezionate è quello della valorizzazione delle tradizioni musicali, dell’innovazione e della reinterpretazione di generi che spaziano dalla musica tradizionale del Sud Italia ai grandi classici swing, blues, jazz e funky per arrivare all’intramontabile musica d’autore» ha commentato il direttore artistico Damiano Carenza. «La “Sagra dei Record” non è solo food – ha aggiunto – perciò cercheremo di offrire all’ascoltatore esperienze uniche e coinvolgenti».

La “Sagra da Far’nedd e dei sapori di Puglia – Città di Rodolfo Valentino” è una manifestazione organizzata dall’associazione UniComArt (l’unione di commercianti, artigiani e artisti di Castellaneta), sostenuta dalla Fondazione Rodolfo Valentino e patrocinata da Comune di Castellaneta e Regione Puglia. L’organizzazione conta sul supporto dell’agenzia ComunicAzione e della partnership di ViviCastellaneta.

Con i suoi 2 km di percorso tra le caratteristiche viuzze del centro storico della città di Valentino è da tutti considerata la sagra più grande d’Italia: è rappresentata da un percorso enogastronomico che permette ai visitatori di degustare, dall’antipasto al dolce, circa dieci bontà locali ascoltando buona musica live, distribuita in diverse postazioni allestite nel centro storico tra stradine, archi e pendii tutti da scoprire.

L’accesso alla sagra è libero per tutti, senza alcun obbligo di partecipare al percorso enogastronomico. Chiunque, gratuitamente, potrà “immergersi” nel suggestivo percorso della “Sagra dei Record”, godere di un’atmosfera unica e scoprire le bellezze del centro storico di Castellaneta, curiosando tra i tanti mercatini allestiti dai commercianti locali.

Per questi motivi la “Sagra da Far’nedd e dei sapori di Puglia – Città di Rodolfo Valentino”, giunta alla sua diciannovesima edizione, ha scopi spiccatamente culturali, promozionali e turistici. Ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori e coinvolge direttamente produttori, forni, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, bar e commercianti locali che propongono e promuovono le loro bontà e con esse, implicitamente, anche il marchio Puglia.

La diciannovesima edizione della “Sagra da Far’nedd e dei sapori di Puglia – Città di Rodolfo Valentino” si terrà come detto domenica 11 agosto 2024 con partenza in largo Umberto I, nei pressi della chiesa San Michele Arcangelo, a partire dalle 20:30.