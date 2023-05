Al loro, diciannovesimo anno la Compagnia Teatrale “Fuori Tempo” di Martina Franca, porterà in scena uno spettacolo musicale “La notte dei miracoli” con il Testo inedito di Fabio Tamburrano.

Il Nuovo Musical “La notte dei miracoli”, diretto dal Regista Claudio Russano, e con le coreografie dei Maestri Vito Blasi e Tania Vinci e la direzione musicale della Maestra Miriana Lacarbonara, sarà in scena: giovedi 11 maggio e venerdi 12 maggio 2023: porte ore 21.00 – sipario ore 21.30, presso il Teatro “Comunale” di Ceglie Messapica (Br).

“La notte dei miracoli”

Una famiglia numerosa e, a tratti, quasi pittoresca quella di Ettore (Cristian Nardelli), uomo dal grande cuore. Una famiglia come tante, nella quale forza e debolezza, coraggio e fragilità, tenacia e rinuncia danzano insieme, in una scena collettiva di tanti colori ed altrettante forme plastiche.

Ben sei i suoi figli; i figli maschi ai quali il destino o semplicemente le circostanze della vita quotidiana hanno preparato una certa stabilità affettiva ed emotiva; si tratta di Tommaso (Fabio Tamburrano), Tancredi (Paolo Colucci) ed Enrico (Paolo Decuia) che, pur vivendo lontani gli uni dagli altri, coronato il passo del matrimonio, rispettivamente con Virginia (Sara Fumarola), Laura (Francesca Montanaro) ed Emma (Miriana Lacarbonara), sono impegnati costantemente a gestire ménage familiari, tutti impegnativi pur nelle loro differenze. La vita di Tommaso e Virginia si riempie anche delle cure e delle attenzioni per Ginevra (Sofia Palmisano), figlia dolcissima ed amabilissima.

Ci sono, d’altro canto, anche le figlie femmine, a cui, invece, il destino o semplicemente le diverse circostanze della vita quotidiana non hanno offerto la stessa stabilità affettiva ed emotiva: Rachele (Greta Corrente), Matilde (Martina Capitaneo) ed Alice (Francesca Basile): un volo spiccato, ma breve e subito disilluso per la prima, forte però della straordinaria creatura che suo figlio Mattia (Nicola Neglia) rappresenta per lei; legami indissolubili anche se conflittuali con il nido paterno, sia pure per differenti ragioni, per le altre due.

Chiave di volta dell’intera vicenda è Olympia (Sabrina Palmisano), attenta e sollecita nei riguardi di Ettore e della particolare condizione in cui l’uomo si ritrova a vivere, nella sua grande ed accogliente dimora.

Nella Notte dei miracoli, come in tutte le belle storie, le vicende di ogni personaggio danno vita ad una osmosi in cui tensioni e conflitti si armonizzano intorno alla Verità che, malgrado tutto prende forma e trionfa, rivelandosi benignamente a tutta l’Umanità. Comprendersi, perdonarsi, incontrarsi, ciascuno con il suo vissuto, nella sua interiore onestà: questo il monito per tutti, nessuno escluso…

Ensemble: Salvatore Blasi, Sara Blonda, Serena Chiuri, Elisa Ciardo, Giulia De Iaco, Chiara Minutello, Maria Nesca, Giulia Nicolardi, Margherita Piccinni, Erminia Rizzo, Martina Sodero, Alessia Turco e Andri Voka.

E con: A.s.d. Catarsi, Antonio Basile, Giusi Basile, Salvatore Blasi, Maria Vittoria Buongiorno, Alessia Castellana, Pierangela Lacarbonara, Mariella Montanaro, Floriana Perrini, Liviana, Silvia e Valeria Putignano.