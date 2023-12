In centro a Taranto per sei giorni ci saranno concerti, spettacoli, teatro dei burattini, workshop, laboratori, animazioni, intrattenimento e tanti stand: uno straordinario programma per trasportare tutti nella magica atmosfera del Natale!

Si inaugura nella centralissima Piazza Garibaldi di Taranto, alle ore 11.30 di martedì 19 dicembre, “Le Posizioni Note: Fermata Natale”: con la cornice festosa di elfi, ci sarà un aperitivo in stile natalizio con le note delle tradizionali pastorali tarantine eseguite da un’orchestra di trenta musicisti del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello” di Taranto.

La manifestazione proseguirà fino a domenica 24 dicembre, proponendo tantissime iniziative e attività, ogni giorno dalle ore 11.00 alle ore 23.00, tranne la Vigilia in cui terminerà alle ore 16.00.





Le Posizioni Note: Fermata Natale” non sarà il classico mercatino natalizio, ma qualcosa di diverso, fortemente innovativo, con un programma “pensato” per coinvolgere grandi e piccini!

È un’iniziativa dell’agenzia “Posizioni Note” che, dopo il successo del Beer Fest di questa estate a Cimino, ha nuovamente unito insieme il mondo del profit e le istituzioni per offrire a tutti i cittadini un’occasione di svago e di intrattenimento, con una particolare attenzione ai più piccini e alle famiglie.

Oltre a tanto intrattenimento, ci saranno tante iniziative educative per i più piccoli: tra queste segnaliamo “Alberi creativi” cui partecipano nove asili della città che espongono in piazza Garibaldi il loro albero di Natale decorato con i lavoretti dei bambini dedicati alla tematica ambientale, al termine della manifestazione ci sarà la consegna del “premio originalità” all’asilo che avrà decorato il suo albero nel modo più creativo; l’albero è stato donato agli asili da “Posizioni Note” che dopo le festività recupererà gli alberi restituendoli alla catena internazionale dove sono stati acquistati che li destinerà al riuso!