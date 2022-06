Tarantinidìon APS organizza: sabato 11 giugno alle ore 19.00, “La Citta’ Vecchia sotto le Stelle tra Storie e Musica”.

Una passeggiata serale tra i suggestivi vicoli del centro storico di Taranto accompagnata dalla musica tradizionale tarantina, passi di pizzica pizzica , storie, racconti, leggende tra le più singolari della Città di Taranto, per riscoprire insieme le nostre radici. Con: Cinzia Pizzo: canto, castagnette e danza; Giù Di Meo: canto e chitarra; Antonello Cafagna: narrazione e chitarra.

Contributo evento : € 10.00 a persona (escluso i bambini fino a 10 anni). NECESSARIA LA PRENOTAZIONE al numero +39 347 9146213 (lo spettacolo avrà luogo con il raggiungimento della soglia di 10 partecipanti).

L’evento si terrà nel rispetto di tutte le norme igiencio-sanitarie anti covid19. Appuntamento alle ore 19:00 c/o “‘ A Putéje – arte e – è cultura “, Via Duomo 131, Taranto. Per info e prenotazioni (anche WhatsApp) : +39 347 9146213