Continuano gli appuntamenti di Primo Festival Internazionale di Poesia Civile e Contemporanea del Mediterraneo e di Taranto, che, in questa sua quarta edizione, assume il titolo di VII Cielo. Poetry & Experience Sense.

Il titolo, scelto in onore di Dante Alighieri, reca con sé l’auspicio di poter scalare anche noi, come il Vate, la scala dorata, trovando un nuovo modo di osservare il mondo e rinnovandoci come umani. Il festival è organizzato dall’Associazione Contaminazioni. La direzione è di Tiziana Magrì.

Venerdì 30 settembre e sabato 1°ottobre 2022, appuntamento presso la Chiesa di Sant’Andrea degli Armeni, Piazzetta Monteoliveto, Città Vecchia, ore 20:30 con La cameriera di Poesia, di e con Claudia Fabris.

La Cameriera di Poesia, di cui si ricorda la recente partecipazione a Procida Capitale della Cultura 2022, è una residenza artistica di RistorAzione, un luogo dove trovare ristoro per il palato, per la mente e per le orecchie attraverso l’arte culinaria e la poesia combinate.

Le due date sono aperte gratuitamente a tutte le fasce di età, ma è necessario prenotare attraverso i seguenti link, a causa del numero limitato di posti:

30/09/22

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-cameriera-di-poesia-

414870718487?fbclid=IwAR0ETX8eYFaTXIbBKrYa9GBlFpp7wd_sdbq3YBUhFzYp3JkX-D5QXe1evlY

01/10/22

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-cameriera-di-poesia-ii-giornata-

417913138447?fbclid=IwAR0iEdBfOv8CgDRWfxm3wRIsVczcamYWhw8fpOnXeimPPIzv1lzvgfs8UPc

Si ricorda, inoltre, il primo ottobre l’evento farà parte della rete di ITACA, Festival per il turismo sostenibile.