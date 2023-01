La ProLoco Rodolfo Valentino ha organizzato, col patrocinio del Comune di Castellaneta, in collaborazione con l’Associazione Balneari Castellaneta Marina, Confcommercio, Unicomart e Family Horses l’ultimo evento di questo lungo periodo

di festa, “la Befana vien dal Mare”.

Venerdì 6 gennaio 2023, infatti, la Befana sui trampoli sarà presente dalle ore 10.30 alle 13.00, sul Lungomare Eroi del Mare, della nostra splendida Marina. Artisti di strada accompagneranno la Befana che regalerà tanti dolci e caramelle ai bambini che sono stati buoni in questo 2022 appena concluso, ma non risparmierà il carbone per tutti coloro che hanno fatto arrabbiare mamma e papà!

Allora, sperando in un’altra mite giornata, ammirando l’incantevole scenario del mare d’inverno, lasciamoci avvolgere dagli ultimi scampoli di festa, prima di rituffarci nel tran tran quotidiano.