Domenica 15 maggio 2022 alle ore 10:00 presso la sala conferenze dell’Eden Park Hotel di Marina di Pulsano (Taranto) ci sarà la video proiezione delle opere che sono state selezionate per il progetto d’arte “In Vino Veritas II edizione”. Il progetto “In Vino Veritas” è ideato, curato ed organizzato dalla Precis Arte di Lucia La Sorsa.

Il video ed il catalogo on line del progetto sono presenti sul web dal 20 febbraio 2022. Emile Peynaud scriveva: “Il grande vino è un’opera d’arte in evoluzione, mai definitivamente fissata. Finge l’immobilità ed è capace di ingannare il tempo per diversi lustri. La sua finalità è di essere bevuto e di sparire insieme al piacere che procura. E’ sufficiente che voi possediate abbastanza bottiglie nella vostra cantina per i giorni della vecchiaia, ed esso acquista per voi l’intemporalità della scultura e della pittura o la disponibilità ripetitiva della musica e della poesia.”

Il vino nei momenti di socialità è sempre stato una costante presenza. Sono tantissimi i maestri d’arte che negli anni hanno dedicato le loro opere al vino, tra i quali si può citare: Michelangelo, Caravaggio, Leonardo da Vinci, Giuseppe Arcimboldo, Guido Reni, Vermeer, gli impressionisti ecc..

Le tante opere del vino nell’arte testimoniano l’importanza del vino nella storia, tanto che nel mondo greco il vino diventava simbolo di un ponte tra il mondo terreno e quello celeste.

In video esposizione per il progetto “In Vino Veritas II edizione” saranno proiettate le opere dei seguenti artisti provenienti da tutta l’Italia: Rita Azzurra Daloia, Nella Parigi, Daniela Casonati, Gabriella Di Natale, Luca S., Simona Paciulli, Vincenzo Rossi, Giuseppe La Sorsa, Emanuela Speranza, Alessandro Avarello, Rebus Junior, Giuseppa Maria Gallo, Franco Martino, Sery Mastropietro, L.G., Salvatore Gerbino, Veronika Karta, Carlo Maria Sentieri, Vincenzo Massimillo e Lucia La Sorsa.