“Il volo” a Bari. Il famoso trio ha annunciato la data barese del tour “Tutti per uno – Ad Astra” che toccherà i principali palazzetti italiani. Appuntamento a Gennaio 2025.

Mentre prosegue con grandissimo successo il tour estivo che sta tenendo impegnati Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in numerose date a cielo aperto nelle più suggestive venue d’Italia, IL VOLO annuncia cinque nuovi imperdibili appuntamenti di TUTTI PER UNO – AD ASTRA LIVE NEI PALASPORT, il tour nei principali palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners in partenza a gennaio 2025.

Alle date già annunciate di Milano (@ Unipol Forum, 11 gennaio), Bologna (@ Unipol Arena, 17 gennaio), Torino (@ Inalpi Arena, 18 gennaio) e Roma (@ Palazzo dello Sport, 21 gennaio), vanno ad aggiungersi le date di Villorba – Treviso (@ Palaverde, 13 gennaio), Firenze (@ Nelson Mandela Forum, 15 gennaio), Eboli (@ Palasele, 23 gennaio), Bari (@ Palaflorio, 24 gennaio), Messina (@ Palarescifina, 26 gennaio).

Biglietti su ticketone.