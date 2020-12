Il teatro arriva a casa tua a ora di cena con uno spettacolo e un ospite misterioso. Pronti? Via.

Il 30 dicembre andranno in onda dal Teatro Apollo di Lecce i primi due appuntamenti del format “Indovina chi viene a (s)Cena” – progetto realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con i Comuni soci che hanno aderito e in collaborazione con Pugliapromozione, Pugliesi nel Mondo e Inchiostro di Puglia – che unisce artisti e pubblico in questo momento di sospensione dello spettacolo dal vivo.

Chi sarà il personaggio misterioso? Che storia ci racconterà? Per adesso è tutto un mistero. Si potrà scoprire in diretta il 30 dicembre con i primi due appuntamenti alle 19.30 e alle 21.00: due spettacoli diversi, non lo stesso spettacolo in doppia recita.

Prenota il tuo posto

30 dicembre – ore 19.30 – Spettacolo 1*

Iscriviti e prenota il tuo posto gratuito -> http://bit.ly/lecce30uno

30 dicembre – ore 21.00 – Spettacolo 2*

Iscriviti e prenota il tuo posto gratuito -> http://bit.ly/lecce30due

Prenotare il proprio posto gratuito agli eventi è semplicissimo.

Basta andare sul sito www.rebellive.it/o/teatro-pubblico-pugliese e scegliere l’evento a cui partecipare, cliccare sul pulsante “Acquista Biglietto” e prenotare il proprio posto a teatro seguendo le indicazioni.

Sulla propria mail si riceveranno i dati di accesso allo spettacolo. L’ingresso è gratuito. (La comunicazione arriverà da R3B3L. Si consiglia di conservare la ricevuta. Le informazioni riportate serviranno per accedere alla visione dell’evento il giorno e l’ora in programmazione. In caso di mancata ricezione della mail consigliamo di controllare nello SPAM o scrivere a info@rebellive.it).

Il gioco

Nel frattempo, sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese saranno pubblicati i post con gli indizi per partecipare al gioco e provare a indovinare lo spettacolo misterioso. Altri indizi verranno inviati tramite newsletter. Il più veloce potrà vincere ogni settimana un biglietto valido per la Stagione Teatrale 2020/21 utilizzabile in uno dei teatri del circuito.