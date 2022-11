Torna a Grottaglie il famoso organista messicano Victor Urbàn per tenere un nuovo concerto all’organo rinascimentale della Chiesa Madre Collegiata Maria Santissima Annunziata di Grottaglie domenica prossima 20 novembre alle ore 19.00. È una conferma della crescente considerazione che l’antichissimo strumento musicale sta suscitando anche a livello internazionale nei grandi interpreti di musica organistica.

L’appuntamento rientra nella III Rassegna Musicale che viene proposta dalla Chiesa Madre grottagliese guidata dall’arciprete d. Eligio Grimaldi, grazie alla direzione artistica del noto pianista Maestro Nunzio dello Iacovo, alla collaborazione offerta dalla Pluriassociazione San Francesco de Geronimo presieduta dal dott. Ciro De Vincentis e al patrocinio del Comune di Grottaglie.

Presigioso il curriculum del Maestro Urbàn: “nato a Tultepec (Messico), comincia i suoi studi musicali con suo padre, prosegue con Prospero Cebada e si laurea come organista concertista con il maestro Jesus Estrada presso il Conservatorio Nazionale di Musica. Si perfeziona successivamente con Ferruccio Vignanelli al Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma, con Fernando Germani all’Accademia Chigiana di Siena e con Helmut Rilling a Stoccarda in Germania. Ha tenuto più di mille concerti nella sua carriera in tutto il mondo collaborando con prestigiose orchestre, come quelle del Messico, l’Orchestra Sinfonica di Salzburg, del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, di quella Sinfonica Nazionale del Salvador ed altre. Ha ricevuto innumerevoli diplomi, riconoscimenti e premi per l’alto valore artistico delle sue interpretazioni, come pure una medaglia da Papa Paolo VI. Ha ricevuto elogi e critiche favorevolissime dai più importanti giornali del mondo e ha suonato inoltre per Papa Giovanni Paolo II e per vari presidenti del suo paese. È stato direttore del Conservatorio Nazionale e della Scuola delle Belle Arti, nonché presidente dell’Unione Nazionale degli Organisti del Messico. Il suo nome appare su molti libri ed enciclopedie della Musica in tutto il mondo. È stato docente presso prestigiose istituzioni messicane, fra le quali il Conservatorio, l’Università Nazionale, la Scuola Superiore di Musica e la Scuola Superiore Diocesana di Musica Sacra. È stato membro di importantissime giurie di concorsi internazionali d’organo in Europa e ha impartito corsi di perfezionamento. Ha inciso molti dischi e ha effettuato numerose registrazioni radio-televisive in Messico e all’estero. La Radio Vaticana trasmette regolarmente la musica dei suoi dischi. Attualmente è Organista titolare dell’Organo Monumentale del Auditorium Nazionale di Città del Messico”.

Il programma, predisposto dal Maestro Urbàn tenuto conto delle peculiarità tecniche e foniche del prezioso strumento, è il seguente:

AUTORI ITALIANI: BALDASSARRE GALUPPI 1706-1785 TOCCATA (ANDANTE-ALLEGRO- LARGO-ALLEGRO SPIRITOSO); ANTONIO VALENTE 1520 – 1581 LA ROMANESCA; DEL PESTALOZZO sec. XVII BALLETTO E SUA CORRENTE; P. DAVIDE DA BERGAMO 1791 – 1863 SINFONIA PER ORGANO;

AUTORI SPAGNOLI: DON RAFAEL USTARIZ (sec. XVIII) PRIMA SONATA (ANDANTE – ALLEGRO – RONDO/POCO AYRE); JUAN CABANILLES 1644 -1712 PASSACALLES DEPRIMER TONO; SEBASTIAN DURÓN morto dopo il 1716 GAITILLA DE MANO IZQUIERDA; JOAQUÌN RODRIGO 1901-1999 TEMA DAL CONCIERTO DE ARANJUEZ;

AUTORI MESSICANI: IGNACIO JERUSALEM 1710-1760 CUANDO LA PRIMAVERA; MANUEL URBÀN 1894-1970 PREGHIERA, con la partecipazione del soprano Ornella Urbàn; GERARDO URBAN 1939 VALDOCCO (PAESAGGIO SALESIANO) PRELUDIO-CORAL-FINAL. La guida all’ascolto è affidata al maestro Nunzio Dello Iacovo.

L’appuntamento, da non perdere e con ingresso libero, è fissato a domenica 20 novembre 2022, alle ore 19.00 nella chiesa madre grottagliese sita in piazza regina Margherita.