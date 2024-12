Il Grinch che rubò il Natale, in scena a Massafra. Domenica 22 dicembre la rassegna per famiglie L’Albero delle Storie, a cura del Teatro delle Forche, chiude il suo 2024 con un appuntamento ormai classico e immancabile.

Onirica Teatro presenta “Il Grinch che rubó il Natale” commedia fantastica natalizia per spettatori dai 5 anni in su liberamente tratta dal fumetto Il Grinch di Dr. Seuss; regia Vito Latorre, con Gabriella Altomare, Mariapia Autorino, Martina Campanozzi, Rosanna Cassano, Tommaso Citarella, Davide De Marco, Vito Latorre, Antonio Repole; costumi Angela Gassi, maschere Safir, oggetti di scena Davide Sciascia, organizzazione Domenico Piscopo.

Il Grinch che rubò il Natale

Nel paese di Chinonsò, abitato dai Nonsochì, a tutti piace molto il Natale. L’unica creatura che, invece, lo detesta è il Grinch, un misantropo verde che vive in una montagna di rifiuti insieme al suo cane Max. Cindy Chi Lou, una bambina di sei anni, crede che durante questa festa tutti si concentrino troppo sui doni e sui festeggiamenti invece che sulle relazioni personali e sui valori più profondi della Natività: spinta dalla voglia di conoscere il Grinch e di capire perché odia il Natale inizia a fare ricerche sul suo conto e incontra le sue zie scoprendo il suo passato…

Note di regia

La messinscena, ricca di personaggi simpatici, stravaganti e fantasiosi, scorre lieta e movimenta tra musiche, luminarie, clownerie ed altre gags comiche, divertendo i bambini e, al contempo, in maniera semplice e chiara, portandoli a riflettere su due temi: il consumismo del Natale e il bullismo fra i banchi di scuola.

È conservato l’intento dell’autore del fumetto Seuss di fare del personaggio immaginario del Grinch un mezzo per una critica alla eccessiva commercializzazione del Natale e più in generale al consumismo e allo sciupio, mettendo in primo piano il carattere scontroso e solitario del Grinch, senza spiegare le ragioni della genesi di una presa di coscienza tanto profonda.

In questo adattamento, in aggiunta, si ipotizza che, alla base di questa ostilità verso la festa del Natale vi sia un trauma adolescenziale maturato a scuola per colpa di compagni-bulli che tuttavia, troverà, un riscatto di tutti proprio nella Natività e nel suo significato più profondo.

Con lo spirito anti-natalizio del personaggio seguito dalla trasformazione nella mattina di Natale, si conferma nel personaggio del Grinch, una somiglianza con Scrooge della novella Canto di Natale di Charles Dickens del 1843, rimandando ad approfondimenti scolastici e letterari il confronto fra i due.

Teatro Comunale “Nicola Resta” in Piazza Garibaldi a Massafra (TA). Ingresso ore 17.30 – Sipario ore 18.00, Biglietto: 5 €. Posti limitati e prenotazione consigliata al numero 324.610.3258 (10-12.30 / 16-19)