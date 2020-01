Un bambino ha chiesto a suo padre che lavoro facesse. “Sono insegnante, insegno a disegnare…” “A chi?” chiese il bambino “Agli adulti” “Perché?” L’hanno dimenticato?”

Crescendo, impariamo cose nuove, ma ne dimentichiamo altre. Quest’inverno torniamo nel lontano paese delle cose dimenticate, dove le meraviglie e i terrori vivono nello stesso condominio.

La rassegna Fuoco d’Inverno

FUOCO D’INVERNO sarà un tuffo al cuore dalla nascita dell’universo, ai racconti di buonanotte per bambini cresciuti; da un canto al di là della luna, alla poesia dei sensi più intimi. Si mangia, certo, perché lo stomaco vuole il suo. Ma anche il cuore. Nella stagione buia, una luce da dentro. TUFFI AL CUORE

I racconti sul cuscino

Secondo Appuntamento sabato 18 Gennaio 2020 ore 20,30 “I racconti sul cuscino” a cura de La Luna nel Pozzo. Dormiveglia per spettatori sognanti. Tanti giacigli accoglieranno il pubblico per una veglia poetica di racconti, canti e poesie fino a notte fonda. Ora, che le notti d’inverno sono lunghe, vogliamo invitarti a toglierti le scarpe, sdraiarti con le coperte tirate fino al mento, e ascoltare racconti di dinosauri e angeli, canticchiare melodie che provengono da lontano, fluttuare in luoghi che avevi dimenticato, luoghi in cui una chiarezza penetrante e assonnate fantasticherie saranno i tuoi compagni di danza.

La cena e il relax

Racconti sul cuscino è la nostra proposta per Gennaio. Inizieremo con antipasti e un ape-racconto, poi continueremo con una cena a più portate e a più storie, e infine andremo nella stanza del riposo, dove puoi sistemarti sul divano, dondolarti sull’amaca o accomodarti nel tuo lettino, se è quello di cui hai voglia. Ci saranno the e biscotti, storie e canzoni per riempire il tuo cuore. Rilassati. E se dovessi addormentarti non ti preoccupare, la mattina dopo ti sveglieremo noi. Con un caffè. La colazione sarà servita alle 8 con Zopf pane svizzero

Informazioni e biglietti

Prenotazione vivamente consigliata. Biglietto Unico con aperitivo, cena e spettacolo. Intero: 25 euro. Ridotto: 20 euro (ragazzi, studenti e over 65). Info e prenotazioni: tel. 0831 330353 – 335 8037241 teatro.lunanelpozzo@gmail.com www.la-luna-nel-pozzo.com www.facebook.com/lunapozzo