Torna “Musica Fluida” al MArTA! Terzo incontro, arriva Holden dopo l’incontro con Francesca Michielin e Wax.

Dopo il successo dello scorso anno, la rassegna che unisce archeologia e musica accoglie tre artisti d’eccezione, Francesca Michielin (24/9), Wax (3/10) e Holden (10/10). Con soli 10€, i partecipanti potranno godere di una visita guidata al museo seguita da un live nel suggestivo Chiostro.

La direttrice Stella Falzone ha commentato in conferenza stampa: «Il Museo è una polifonia di voci nella storia di questo territorio. “Musica Fluida” è la nostra proposta per coinvolgere il pubblico giovane, al quale il nostro Museo tiene particolarmente».

Musica Fluida è un progetto promosso dall’ Orchestra della Magna Grecia insieme alla direzione del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MARTA, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Taranto.

Biglietti disponibili su Vivaticket!

Holden

Holden, Joseph Carta all’anagrafe, giovane cantautore romano dalla forte identità musicale si distingue per l’impegno nella realizzazione in prima persona di tutte le sue produzioni, un unicum artistico che dimostra una profonda passione e conoscenza tecnica della musica e una visione creativa che gli permettono di esprimere la sua forte identità musicale. Il suo nome d’arte è un omaggio al romanzo “Il giovane Holden” dello scrittore statunitense J. D. Salinger (si identifica nel protagonista Holden Caulfield).

Nonostante i suoi ventiquattro anni, l’attività artistica di Holden, è costellata da numerosi successi, sottoforma di numeri e dischi d’oro e platino. Un suo EP raggiunge oltre 79 milioni di stream totali. Attualmente Holden conta oltre 234 milioni di stream totali. Finalista di Amici e vincitore del Premio delle Radio del talent, il singolo “Randagi” nei primi dieci giorni ha raggiunto oltre un milione e mezzo di stream audio e video ed è entrato nelle classifiche iTunes di Italia, Svizzera e Spagna, e “Dimmi che non è un addio”, con 162mila stream su Spotify, è il brano con il maggior numero di stream nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione nella storia del talent show Amici. In autunno Holden debutterà con “Holden Tour 2024”, il suo primo tour con undici appuntamenti dal vivo in alcuni dei club più conosciuti nelle principali città italiane.

