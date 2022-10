Chi ha detto che lunedì 31 ottobre sarà un giorno come un altro? Potrebbe…almeno fino al calar del sole. La leggenda di Halloween, infatti, narra che in quest’ultima notte del mese antiche presenze tornino sulla Terra per popolare le tenebre ed i luoghi dimenticati dalla modernità e che strane figure di un lontanissimo passato confondano le loro sagome con quelle delle arcaiche vestigia che abitarono, memori del loro legame con esse.

Incauto è colui che vi si avventura senza un accompagnatore esperto che ben conosca i posti in cui, un tempo, tanti irrequieti personaggi vissero ed operarono. È per questo che la Pro Loco di Manduria propone un’offerta irrinunciabile per tutti i piccoli amanti del brivido che vorranno sfidare le proprie paure inoltrandosi nei meandri di uno dei punti più misteriosi di Manduria, il Fonte Pliniano, il cui antro, già due millenni addietro, era considerato dai sacerdoti messapici luogo di culto dalle proprietà magiche e le cui pareti custodiscono, ancora oggi, echi di misteriosi riti ancestrali.

Le guide della Pro Loco cercheranno di fare luce sull’identità delle ombre che da secoli abitano la zona archeologica e gli antichi palazzi manduriani e che furono protagonisti, nel bene e nel male, della storia della città. Sveleranno inquietanti vicende di antiche famiglie manduriane, di nobili e…meno nobili.

Fantasmi che potrebbero manifestarsi lungo il tragitto e che potrebbero capricciosamente frapporsi rendendo difficoltoso il cammino ma niente paura perché, nell’eventualità, come efficaci intermediari le guide della Pro Loco saranno in grado di entrare in contatto con essi, placandone il temperamento a volte iroso.

Per prendere parte a questo “terrificante” tour, rivolto a tutti bambini dai 6 ai 10 anni, è necessario prenotare contattando la Pro Loco sul numero whatsapp 3279440824.

Vi aspettiamo a Piazzetta Scegnu all’imbrunire, alle ore 17.30, quando la luce che definisce forme e colori si spegne ed ogni cosa assume un aspetto incerto e poco rassicurante.

Armatevi di coraggio e non dimenticate che è la notte più spaventosa dell’anno!