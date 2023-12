La Pro Loco Grottaglie per il Natale 2023 propone una ricca scelta di attività conoscitive e didattiche con il patrocinio del Comune di Grottaglie, Assessore Marketing Turistico e Cultura prof. Antonio Vinci e Assessore Attività Produttive dott.ssa Maria Anastasia.

Passeggiate Digestive. Tour dedicato ai presepi grottagliesi, simbolo identitario della Città delle Ceramiche, passeggiata nel Centro Storico tra i vicoli decorati con luci, Schiaccianoci e merletti. Consigliato per “alleggerire” il carico di delizie da tavolata. Date: 26 dicembre 2023, 02 gennaio 2024, 06 gennaio 2024; ore 18:30, prenotazione obbligatoria.

Calza Sospesa. Con l’intento di permettere a tutti i bambini di vivere la magia della Befana, per il secondo anno, abbiamo attivato la donazione di: la calza della Befana, cancelleria scolastica (quaderni, colori, ecc.), giochi in ottimo stato. Il ricavato sarà donato alla Caritas della Chiesa Madre di Grottaglie. È possibile lasciare il proprio dono presso la nostra sede: IAT Acchiatura via Vittorio Emanuele II, da lunedì al sabato, orario 09:00-13:00 e 14:00-18:00. Chiusura: 05 gennaio 2024, ore 13:00.

Colora il presepe di Stefano da Putignano. Presentazione del presepe e la sua unica storia, presente nella Chiesa del Carmine di Grottaglie, per concludere con l’opportunità di colorare il presepe in questione portare via il ricordo. È possibile svolgere il laboratorio presso la nostra sede: IAT Acchiatura via Vittorio Emanuele II, da lunedì al sabato, orario 09:00-13:00 e 14:00-18:00. Prenotazione obbligatoria. Chiusura: 05 gennaio 2024, ore 13:00.

Casa di Babbo Natale. L’attesa del Natale è anche poter incontrare Babbo Natale e consegnare personalmente la propria letterina e catturare il momento con un selfie. Nella sua casetta bianca e pronto a soddisfare i desideri di bambini e adulti. Ultimo appuntamento: 23 dicembre 2023, dalle 18:00 alle 22:00, Piazza Principe di Piemonte.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Whatsapp, Social Facebook e Instagram Pro Loco Grottaglie. Presso la nostra sede: IAT Acchiatura via Vittorio Emanuele II, da lunedì al sabato, orario 09:00-13:00 e 14:00-18:00. Trascorri le tue feste natalizie con noi, non rimanere a casa.