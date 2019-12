Come da consuetudine a Palagiano, la Pro Loco locale organizza con il patrocinio del Comune la rappresentazione storica della Natività.

Come ogni anno la Pro Loco Palagiano è lieta di annunciare l’evento natalizio principale della nostra associazione: Il Grande Presepe Vivente, che vi trasporterà ai tempi della Natività per la V^ volta il giorno 19 dicembre 2019, a partire dalle ore 17.30. Come nostra consuetudine, amiamo valorizzare tanti luoghi diversi del nostro paese con questo evento, motivo per il quale quest’anno per la location di Betlemme e della Grotta col Bambinello è stata scelta la zona Bachelet, nella quale verranno ricreate le atmosfere e le architetture della Terra Santa dell’immaginario collettivo. Vi invitiamo con grande gioia, quindi, a partecipare insieme a noi a questo evento che ormai da cinque anni accompagna le festività natalizie di Palagiano e che è un evento “palagianese” e dei palagianesi, a tutti gli effetti!

Non lasciatevi sfuggire la possibilità di festeggiare la magia del Natale insieme a noi!

Zona Bachelet Palagiano (TA) Tel. 099 8883624