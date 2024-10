Continuano gli appuntamenti del Giovanni Paisiello Festival: giovedì 3 ottobre, alle ore 21.00, presso il Santuario del SS. Crocifisso, l’Hof=Musici, ensemble barocco di Praga, performerà ne “La fede trionfante” oratorio in due parti di Donato Ricchezza.

Questo terzo appuntamento, come tutti gli altri che costelleranno il programma del Giovanni Paisiello Festival, è organizzato dalla storica associazione Amici della Musica “Arcangelo Speranza” sotto l’egida del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Taranto e della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto.

Giovanni Paisiello Festival: La Fede Trionfante

L’oratorio narra della battaglia di Vienna dell’11 settembre 1683, uno degli eventi centrali della guerra contro gli Ottomani combattuta dall’imperatore Leopoldo I d’Asburgo (Pavel Valenta, tenore) e dal suo alleato, il re di Polonia Giovanni III Sobieski (Ivo Michl, basso-baritono). Nella prima parte, la personificazione della Fede (Veronika Mráčková, mezzosoprano) invita San Casimiro di Polonia (Tomáš Lajtkep, tenore) a scendere sulla terra per proteggere il re polacco e invitarlo ad allearsi con l’imperatore austriaco assecondando il volere di papa Innocenzo XI Odescalchi.

Giovanni III, commosso per la lettera del papa, viene spronato all’azione da San Casimiro che gli promette la protezione della Vergine Maria (Eva Benett, soprano), scesa dal cielo per ricevere l’omaggio del re polacco. Casimiro, Maria, la Fede e il re Giovanni III inneggiano a una nuova crociata per strappare ai Turchi il sepolcro di Cristo.

Nella seconda parte è descritto l’esito della battaglia di liberazione dall’assedio ottomano: Vienna è paragonata a una “tortorella scompagnata” e il principe di Polonia, Alessandro Benedetto Sobieski (Kamila Zbořilová, soprano) viene paragonato a Isacco, perché verrebbe immolato nel caso vincessero i Turchi. Il valore degli Ussari e delle truppe austro-polacche determina la vittoria del cristianesimo contro gli infedeli.

Hof=Musici, nome tedesco-latino che significa letteralmente “I musicisti di corte”, richiama le cappelle musicali delle corti aristocratiche del Sacro Romano Impero durante il periodo barocco. A questa tradizione si ricollegano non soltanto il cast internazionale di cantanti e strumentisti dell’ensemble, ma anche il suo repertorio, focalizzato sulle opere dei maggiori esponenti della scuola napoletana, romana e veneziana eseguite nel Sei-Settecento nei territori sotto il governo degli imperatori asburgici.

Hof=Musici – il cui fondatore e direttore artistico è il clavicembalista Ondřej Macek – propone prevalentemente prime esecuzioni in tempi moderni di pagine che fino ai nostri giorni sono rimaste sconosciute in archivi e biblioteche europee e s’interessa soprattutto alla cantata, alla serenata, all’oratorio e al dramma per musica italiano del tardo seicento e primo Settecento. Tutto questo seguendo non solo la prassi esecutiva vocale dell’epoca, ma anche la ricostruzione dello stile di recitazione del Sei-Settecento.

Biglietti: 10 euro. Per info riguardanti i biglietti, rivolgersi all’Associazione Amici della Musica “Arcangelo Speranza” in Via Abruzzo 61 – tel. 0997303972, o consultare i siti www.amicidellamusicataranto.it e Liveticket.it