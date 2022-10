Palazzo D’Aquino sorge nel centro storico di Taranto in quello che una volta era denominato Pittaggio Baglio, a ridosso del convento di Sant’Agostino con ingresso sul pendio La Riccia.

Il Palazzo D’Aquino di Taranto è uno dei più monumentali e antichi palazzi dell’aristocrazia tarantina. Proprietà della nobile famiglia d’Aquino, di origine longobarda, giunta a Taranto nel XV secolo come alleata nella congiura ordita contro Ferdinando I di Napoli da Giovanni Antonio Orsini Del Balzo. Il palazzo fu anche destinato in parte ad ospitare l’Accademia degli Audaci, un circolo culturale istituito nella seconda metà del Cinquecento dallo storico Giovanni Giovine e dal poeta Cataldo Antonio Mannarino. Tommaso Niccolò d’Aquino continuò ed intensificò l’attività dei suoi predecessori presso questa accademia favorendo la diffusione del sapere nella città. Estintosi il ramo tarantino dei D’Aquino, il palazzo passò ai Capitignano, poi ai Dell’Ariccia (o La Riccia), e nel 1887 ai Latanza. Oggi è sede universitaria.

L’edificio ha una struttura quadrangolare e i suoi ambienti si sviluppano intorno ad un cortile interno. Alle sue spalle si apre un grande giardino. La facciata presenta un grande portale, fiancheggiato da due rocchi in granito che fungevano da paracarri. Ai suoi lati si aprono due grandi finestre rettangolari con cornici imponenti. Una lapide in marmo ricorda inoltre l’illustre tarantino: “Tommaso Niccolò d’Aquino in questa casa nacque nel 1665 e morì nel 1721. Qui ospitò l’Accademia degli Audaci. Il Comune nel secondo centenario della morte”. All’interno, è invece possibile notare in alcune sale le tracce di antichi affreschi decorativi.

Cosa scoprirete durante le giornate FAI

Palazzo D’Aquino è un Bene normalmente non fruibile perché sede degli uffici del Polo Universitario. Per questo stesso motivo non è visitabile il grande giardino interno. In via del tutto eccezionale avremo accesso all’androne e al giardino durante le Giornate FAI di Autunno. La visita avrà un taglio storico-artistico. Ci piace ricordare che nel 2015 fu concesso al FAI di tenere proprio in questo giardino la cerimonia per la istituzione del gruppo FAI GIOVANI di Taranto. Luogo solitamente chiuso al pubblico perché sede di una istituzione o di un ente

