Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e alle storie inedite e inaspettate che custodisce con visite a contributo libero in 750 luoghi speciali in 400 città, dai grandi capoluoghi ai piccoli comuni, dai centri storici alle province, da Nord a Sud della Penisola.

Le Giornate FAI di Primavera si confermano nella loro trentaduesima edizione uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggisticoitaliano. Un’esclusiva opportunità di scoprire un’Italia meno nota, di luoghi solitamente inaccessibili, dalle grandi città ai borghi, da veri e propri monumenti a luoghi curiosi e inediti, che tuttavia ugualmente raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro Paese.

Un modo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio, che va innanzitutto conosciuto, frequentato, e prima ancora, raccontato. È questa la missione del FAI: “curare il patrimonio raccontandolo” a cominciare dai suoi 72 Beni aperti al pubblicodurante l’anno, ma ampliando e arricchendo questo racconto proprio in occasione delle Giornate FAI di Primavera, quando 750 luoghi saranno aperti in tutta Italia grazie a migliaia di delegati e volontari del FAI e agli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio.

Le Giornate del FAI offrono un racconto unico e originale dei beni culturali italiani, che risiede nella loro Storia intrecciata con la Natura, nei monumenti e nei paesaggi, nel patrimonio materiale e immateriale, e nelle tante storie che questi possono raccontare, che insegnano, ispirano e talvolta anche commuovono. Un racconto corale e concreto che si fonda sulla partecipazione di centinaia di istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati che in numero sempre maggiore vi collaborano grazie a una vasta e capillare rete territoriale con un unico obiettivo: conoscere e riconoscere il valore del patrimonio italiano per tutelarlo con il contributo di tutti, perché appartiene a tutti.

Giornate FAI di Primavera a Mottola: Cappella dell’Annunziata

La Cappella dell’Annunziata è situata al di sotto della Rotonda, sul lato sinistro della stessa. La costruzione della Cappella dell’Annunziata si fa risalire al XVI Secolo ed è ricordata sin dal 1651. Tradizionalmente i fedeli la visitavano in occasione della festa dell’Annunciazione di Maria, il 25 marzo, e nel giorno della Domenica delle Palme.

La chiesetta di presenta ad unica navata, divisa in tre settori da due arconi a sesto acuto. Sll’abside è presente un affresco che raffigura l’Annunciazione. La facciata, molto semplice, è coronata da una timpano triangolare e inquadrata da due lesene che terminano in alto con due piccoli pinnacoli piramidali. Sulla sinistra è presente un piccolo campanile a vela.

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

Durante le Giornate FAI si potrà riscoprire la semplice bellezza di questa cappella, chiusa da innumerevoli anni, che è tanto cara alla devozione popolare dei Mottolesi. VISITE A CURA DI IISS Lentini – Einstein. ORARI Sabato: 10:00 – 12:30 / 15:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Giornate FAI di Primavera a Mottola: Cappella della Madonna di Costantinopoli

La cappella, una volta rurale, si trova all’ingresso di Mottola in una zona di nuove costruzioni. Le prime citazioni della Cappella si trovano nelle “relatio ad limina” dei vescovi mottolesi del XVII e XVIII secolo.

L’immagine della Madonna di Costantinopoli è stata sempre chiamata dai mottolesi “la Madonna Gnòr” cioè la Madonna Nera per il colore del viso. La cappella è di forma quadrata con il lato esterno lungo tre passi. L’altare di fronte alla porta è solo accennato. Sulle pareti sono raffigurate tre immagini di Santi: a sinistra è raffigurato San Rocco, a destra San Sebastiano e al centro una Madonna con Bambino.

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

Durante le Giornate FAI di Primavera si avrà la possibilità di ammirare nuovamente dopo tanti anni di chiusura, la semplice bellezza della Cappella della Madonna di Costantinopoli, tanto cara ai sentimenti di devozione del popolo mottolese.

VISITE A CURA DI IISS Lentini Einstein. ORARI Sabato: 10:00 – 12:30 / 15:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)