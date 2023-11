Giornata nazionale degli alberi: domani 21 novembre a Taranto un evento con le scuole per celebrare il patrimonio boschivo di Puglia.

Una giornata tutta dedicata al patrimonio boschivo, per promuovere, valorizzare, tutelare gli oltre 166 mila ettari di alberi della nostra regione. Domani 21 novembre, a partire dalla ore 9.30, infatti, in occasione della “Giornata nazionale degli alberi”, promossa Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Regione Puglia-Assessorato Agricoltura e Arif, l’Agenzia regionale Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali, hanno organizzato a Taranto, nella sede del “Vivaio Leggiadrezze”, un evento tutto dedicato a questi importanti elementi della natura che coinvolgerà, in particolare, le scuole primarie, con dimostrazioni sul campo e un laboratorio esperienziale.

La mattinata di domani 21 novembre si aprirà alle 9. 30 con i saluti istituzionali dell’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, del direttore Generale ARIF, Francesco Ferraro, del Comandante del Gruppo Forestale Carabinieri Taranto, Antonio Santaniello, del dirigente Istituto Comprensivo Statale Renato Frascolla di Taranto, Gabriella Falcone, e del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Seguiranno le attività in campo, l’incontro con gli alunni delle classi prime, un laboratorio esperienziale e una dimostrazione di piantumazione a cura degli operatori ARIF.