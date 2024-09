Curare il paziente in modo innovativo, puntando su prevenzione, una presa in carico rapida ed efficiente, liste di attesa più brevi e modelli di assistenza territoriale integrata.

In occasione della Giornata mondiale della Fisioterapia 2024, promossa a livello globale dalla World Physiotherapy, organizzazione internazionale per la Fisioterapia, l’Ordine dei Fisioterapisti di Bari-Barletta, Andria, Trani-Taranto ha chiamato a raccolta istituzioni regionali e nazionali, per un confronto con i professionisti della sanità pugliese.

Con i continui cambiamenti socio-demografici, scientifici e tecnologici, il supporto della fisioterapia si è aggiornato per sostenere i bisogni della popolazione, dando luogo a sviluppi clinico-organizzativi che hanno bisogno di essere messi in pratica.