In occasione della Giornata della Memoria, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Taranto promuove un’importante iniziativa per sensibilizzare le giovani generazioni.

In occasione della “Giornata della Memoria”, l’assessore comunale alla Cultura, Angelica Lussoso, ha previsto un’interessante iniziativa a favore delle Scuole Secondarie Superiori del capoluogo ionico. Allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica affinché non dimentichi la persecuzione e lo sterminio del popolo ebreo, sono stati messi a disposizione 450 biglietti gratuiti per assistere allo spettacolo in matinee dal titolo “Tanto vale divertirsi”, interpretato dalla compagnia teatrale “Uno&Trio” composta da Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci.

La rappresentazione, che si terrà il prossimo 27 gennaio alle ore 10.30 presso il Teatro Fusco, si propone di offrire un’esperienza coinvolgente ai giovani studenti degli Istituti scolastici superiori della città affinché vengano promosse la riflessione e l’educazione sulla storia, nella speranza che tragedie del passato come quella dell’Olocausto non siano dimenticate e possano insegnare preziose lezioni per il futuro.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Taranto invita a prenotare i biglietti per lo spettacolo del 27 gennaio contattando l’utenza telefonica e la mail del TeatroCrest: 3280010900 e cinziasartini@teatrocrest.it.