Gigi D’Alessio in concerto a Taranto per l’ Orfeo Summer Festival 2023. Il festival estivo del teatro storico della città con sette appuntamenti da non perdere organizzati dal Teatro Orfeo con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Taranto.

Il 26 agosto sulla Rotonda del Lungomare Gigi D’Alessio porterà “Dove c’è il sole Tour”, la nuova tournée per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

I biglietti per gli eventi si possono acquistare sul sito www.teatrorfeo.it, sui circuiti 2tickets e ticketone e presso il botteghino del teatro tutti i giorni dalle ore 18 in poi (informazioni: 3290779521).