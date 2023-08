L’Orfeo Summer Festival 2023 continua con uno dei suoi appuntamenti più attesi: Gigi D’Alessio sarà a Taranto sabato 26 agosto alle ore 21 sulla Rotonda del Lungomare con il suo “Dove c’è il sole Tour”.

La nuova tournée del grande cantautore, artista di successo a livello internazionale che nella sua carriera ha venduto 26 milioni di dischi, tocca le principali arene estive, facendo tappa anche nel capoluogo ionico.

Gigi D’Alessio nel 2022 ha festeggiato i trent’anni di carriera e oggi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

I biglietti si possono acquistare sul sito www.teatrorfeo.it, sul circuito Ticketone e presso il botteghino del teatro in via Pitagora 80 tutti i giorni dalle ore 18 in poi (informazioni: 3290779521).